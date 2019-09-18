2 gün boyunca kavurucu sıcaklıkta bekletiliyor, lezzetini buradan alıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan tavuk tarifinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da hafif bir önerimiz var: Fırında tavuk pirzola. Terbiyelenen tavuklar, küp küp doğranan patlıcanlarla buluşup fırına veriliyor, hem pilavın hem de makarnanın yanına çok yakışan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? İşte, adım adım fırında tavuk pirzola tarifi
Eski dönemlerde davet yemeği olarak bilinen zerde, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan lezzetlerden. Geçmiş yıllarda, davet, sünnet gibi özel günlerde misafirlere ikram edilen zerde tatlısı, pirinç, bal, nişasta gibi malzemelerle hazırlanıyor. Peki, zerde nasıl yapılır? Zerde malzemeleri nelerdir? İşte, evde zerde tarifi ve malzemeleri..