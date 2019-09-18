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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
18 Eylül 2019 - 13:07,

2 gün boyunca kavurucu sıcaklıkta bekletiliyor, lezzetini buradan alıyor

Gaziantep’te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli bir üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

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Gaziantep’te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli bir üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

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Bulgur üretim tesisi sahibi İbrahim Sarı, "Dünyada en kaliteli durum buğdayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretilir" dedi.

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Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen buğday, hasadı yapıldıktan sonra işlem yapılmak üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçen buğday büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla serim alanlarına dökülerek güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

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Yaklaşık 2 gün kavurucu sıcakta kurutularak daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgurun üretiminde gastronomi kenti Gaziantep önemli rol oynuyor. Belirli aralıklarla traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla buğday tanesinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor.

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Kuruyan buğdaylar yine traktörlerle toplanarak kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğu olan bulgur, lezzetiyle tüm dünyada vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor.

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Dünyada en kaliteli durum buğdayının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretildiğini ifade eden, bulgur üreticisi İbrahim Sarı, şöyle konuştu:

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"Kaliteli bulgur, durum buğdayından üretilir. Dünyada en kaliteli durum buğdayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilir. Biz burada buğdayı alıyoruz, daha sonra yabancı maddelerden ayırmak için eleniyor ve ardından yıkama işlemi yapılıyor. Sonra haşlama yapıldıktan sonda en doğal şekilde yere seriyoruz."

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"Şu anda teknoloji gelişti, kış aylarında kapalı devre kurutma sistemi ile kurutuyoruz. Ama doğal olduğu için yaz aylarında güneşten faydalanarak hem lezzet hem de renk olarak daha güzel ürün elde ediyoruz. Burada toplanan bulgur tekrar yıkama işlemine geçiyor. Daha sonra dış yüzeyindeki kabuk beş-altı kat soyuluyor. Soyulan bulgura kırma işlemi yapılıyor."

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"Biz kendi tesislerimizde doğal olması için taş değirmende üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz bulguru kurutma işlemleri bittikten sonra pilavlık ve köftelik olarak ayırıyoruz. Yine taş ayırıcısında geçerek içerisindeki yabancı maddeleri temizliyoruz."

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Yurt dışından taleplerin olduğunu belirten Sarı, "Bulgur buğdaydan üretilen bir ürün olduğu içi buğdayın rekoltesi neyse bulgurun rekoltesi de o olur. Bu sene Türkiye genelinde iklim şartları nedeniyle bir düşüş yaşandı" dedi.

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Sarı şöyle devam etti: "Bulgurun yurt dışına satışı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hala istediğimiz yerlere gelemedik ama yurt dışı pazarında daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bulgur sağlık açısından çok faydalı ve içerisinde nişasta barındırmayan bir ürün. Şu anda Amerika’da ordunun en önemli gıda maddelerinler birisi, bu şekilde tanıtımı arttırırsak dünyada daha çok tanınacak."

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"Bulgurun güneşte kurumasının lezzeti çok farklı güneş bulguruyla ısıtma sistemindeki bulgurun tatları anı olmaz. Her ikisinde de lezzet alınabiliyor. Bizim bölgemizde güneşin buğdayımıza vermiş olduğu ayrı bir lezzet var."

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