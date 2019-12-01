2 asırlık lezzet! Enfes tadıyla parmak ısırtıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 200 yıldır nesilden nesile aktarılan 'Alaşehir Pidesi', yiyenleri müdavimi yapıyor. Ustasının verdiği sırra göre bu pideyi diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği, hamurunun en fazla 1 santimetre kalınlığında olması ve kıymalı olanında kesinlikle soğan kullanılmaması.
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Alaşehir'de 2 asırlık geçmişe sahip ilçeye özgü pide, parmak ısırtıyor. Damakta bıraktığı leziz tadıyla 'Alaşehir Pidesi', çevre il ve ilçelerden birçok kişinin ilçeye gelmesini de sağlıyor.
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Yöreye özgü pide, 'kıymalı', 'lorlu', 'ısırgan otlu', 'kaşarlı', 'yumurtalı', 'kaşar ve domatesli', 'biberli' ve 'tahinli' olarak yapılabiliyor. Kentte gelip bu lezzeti ilk defa tadanlar, müdavimi oluyor.
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Alaşehir'de 16 yaşından bu yana dedesinden aldığı lokantayı işleten, evli ve 2 çocuk babası aşçı Ömer Savcıoğlu (52), Alaşehir pidesinin yapımını ve yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:
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"Yöreye özgü olan pidemiz için önce su, maya, un ve tuzu yoğuruyoruz. Sonra hamurumuzu en az 2 saat dinlendiriyoruz.
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Ardından 160'şar gram olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra bunu, oklava kullanmadan elle açıyoruz.
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İçerisine istenilen malzemeyi koyuyoruz. Ardından hazırlanan pidemizi, 90 dakika boyunca meşe odunuyla ısınan, ateş tuğlasından yapılan kara fırında, 6 dakika boyunca pişiriyoruz.
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Pişen pideyi kenarlarına tereyağı sürerek 8-10 küçük parça halinde keserek tabaklara yerleştiriyoruz. Pidemizin önemli özelliği, hamurunun en fazla 1 santimetre kalınlığında olması.
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Ayrıca, kıymalı olanlarına soğan karıştırılmadan yapılmakta. Pidelerimizin fiyatı ise 6 liradan 12 liraya kadar değişiyor."
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MÜŞTERİLERDEN LEZZETE TAM NOT
Alaşehir pidesi için komşu ilçe Sarıgöl'den gelen Kubilay Sarı (31), "Bu lezzeti gerçekten başka yerde bulamıyoruz. Sırf bu pideyi yemek için buraya geliyorum. Özellikle tahinli olanını çok seviyorum" dedi.
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Uşak'ın Eşme ilçesinden Alaşehir'e gelen bir diğer müşteri Ergin Akıncı (43) ise "Bu lezzeti uzun yıllardır yiyoruz. Ben kıymalı olanı çok seviyorum. İncecik hamurla daha güzel oluyor. Ağızda dağılıyor. Lezzeti diğer pidelerden gerçekten farklı" dedi.
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"Evde pide nasıl yapılır?" diyenler için nefis bir tarif...