2. Abdülhamid'in isteği ile kurulmuştu, Osmanlı mutfağını bugün de yaşatıyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mayonez, dünya mutfağındaki en temel soslardan biridir. Günümüzde Türk mutfağında da önemli bir yeri olan mayonezi marketten alabileceğiniz gibi evde de kolayca yapabilirsiniz. Evde yapacağınız mayonez hem çok daha lezzetli olur hem de içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığından gönül rahatlığıyla yiyebilir, sevdiklerinize de yedirebilirsiniz.
Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle "dünyanın en kaliteli siyah inciri" kabul edilen "Bursa siyahı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrimizin ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de coğrafi işaretler ve marka tescilleri. Bu bağlamda Tarım Kooperatifleri Birliğimiz adına alınan coğrafi işaret tescili hayati önem taşımaktadır" dedi.