168 yıl önce derme çatma bir dükkan olarak başladı bugün ise...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Uğraştırıcı kebap tariflerine alternatif olarak pratik bir kebap arayanlar için şahane bir önerimiz var: Ekmek kebabı. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ekmek kebabı ile bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Peki, ekmek kebabı nasıl yapılır? Pratik ekmek kebabı tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş bir lezzet revani. Hem çok lezzetli hem de kısa zamanda kolayca hazırlanan bir tatlı. Peki revani nasıl yapılır? Revani yaparken nelere dikkat edilmelidir? Revani yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları ve revani tarifimiz bütün püf noktalarıyla hemen aşağıda…