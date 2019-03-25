168 yıl önce derme çatma bir dükkan olarak başladı bugün ise...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir Haberleri168 yıl önce derme çatma bir dükkan olarak başladı bugün ise...
GeriNerede Ne Yenir 168 yıl önce derme çatma bir dükkan olarak başladı bugün ise...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
25 Mart 2019 - 13:38,

168 yıl önce derme çatma bir dükkan olarak başladı bugün ise...

Isparta’da 168 yıl önce derme çatma dükkanda hizmet vermeye başlayan ‘Kebapçı Kadir’, Toroslar’da yetiştirilen kuzu ve oğlakların kaburga kemiklerinden yapılan Isparta kebabını müşterilerine sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

Isparta’da 168 yıl önce derme çatma dükkanda hizmet vermeye başlayan ‘Kebapçı Kadir’, Toroslar’da yetiştirilen kuzu ve oğlakların kaburga kemiklerinden yapılan Isparta kebabının tadına bakılabilecek mekanlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen adreslerden.

2/12

Dördüncü kuşak işletmeci Hüseyin Açıkalın, merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ne zaman Isparta’ya gitse mutlaka restoranlarında kebap yediğini belirterek, "Gelemediği zamanlarda da her hafta Ankara’ya kebap gönderdiğimiz oldu. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de her gelişinde mutlaka kebap hazırlamışızdır" dedi.

3/12

Kentte 4 sinili yer sofrasının sığdığı küçücük bir dükkandan bugüne gelen Kebapçı Kadir, 168 yaşında. İlk başta ‘Hafız Hoca’ lakaplı Hafız Açıkalın, ardından ‘Siyasi Osman’ lakaplı Osman Açıkalın tarafından işletilen dükkan, bugünkü adını Hüseyin Açıkalın’ın babası Kadir Açıkalın’dan aldı.

4/12

Bu isimle markalaşan ve ‘Kebapçı Kadir’ adıyla tescillenen işletme, şu anda ailenin dördüncü kuşağı olan Hüseyin Açıkalın tarafından işletiliyor. Kebapçı Kadir’in Kebapçılar Arastası’nda yıllarca hizmet verdiği dükkan, 1996 yılında kentsel dönüşümle yıkıldı. Kebapçı Kadir, o günden beri aynı yerde daha modern bir tesisle hizmet veriyor.

5/12

İşletmeci Hüseyin Açıkalın, 1851 yılında babası Kadir Açıkalın ile dedesi Hafız Açıkalın'ın o dönemler İplikçi Camii yanında küçük bir kasap dükkanı işlettiğini, ardından kepenkli, derme çatma dükkanda fırın yaparak kebap satmaya başladığını söyledi.

6/12

Bugünkü işletmenin temellerinin böyle atıldığını anlatan Hüseyin Açıkalın, Isparta kebabının diğer kebaplardan çok daha lezzetli olduğunu öne sürdü.

7/12

Hüseyin Açıkalın, tamamen kuzu ve oğlakların kaburga kısımlarından taş fırında özel olarak pişirdikleri Isparta kebabının kolesterolü en düşük kebap olarak bilindiğini söyledi. 2 saat boyunca kurutulmuş meşe odunu alevinde 1 saat de korda pişirilen etlerin, içinde su bulunan tavaların üzerine bir demir şiş yardımıyla asıldığını ve etin yağlarının tamamen eriyip buharlaşması sonucu ete hem lezzet kattığını hem de zararlı yağların yok olduğunu anlatan Hüseyin Açıkalın, “Bu kebabı herkes çekinmeden yiyebilir” dedi.

8/12

Merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de Isparta kebabını çok sevdiğini belirten Hüseyin Açıkalın, “Merhum Cumhurbaşkanımızı rahmetle yâd ediyoruz. Ne zaman Isparta’ya gelse mutlaka kebap yerdi. Gelemediği zamanlarda da her hafta Ankara’ya gönderdiğimiz oldu. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de her gelişinde mutlaka kebap hazırlamışızdır” diye konuştu.

9/12

Herkesin Isparta kebabını tatması gerektiğini kaydeden Hüseyin Açıkalın, “Eyvah eyvah demesinler, bu kebabı yesinler” ifadesini kullandı.

10/12

Isparta kebabı, Toros dağlarında kekikle beslenen kuzu ve oğlakların kaburgasından yapılıyor. Kaburgalar pişirilmeden önce dolaplarda dinlendiriliyor. Fırın sabah erken saatlerde özel kurutulmuş meşe odunları ile yakılarak ısıtılıyor. Fırına atılacak kaburgalar fırının içinde bulunan tavalara bir şiş yardımı ile dik yerleştiriliyor. Sıcak fırında kaburgalardan akan yağlar, içinde su dolu tavaya akıyor ve su kaynadıkça bu yağlar buharlaşmaya başlıyor. 2 saat boyunca odun atılan fırın daha sonra kendi haline bırakılıyor ve 1 saat de kor ateşte kalıyor. Gün boyu sıcaklığını muhafaza eden fırından siparişe göre kaburga çıkarılıyor ve bakır tabaklarda müşteriye servis ediliyor.

11/12

Domates, biber ve kelle soğandan oluşan söğüşün yanında Senirkent’te yetişen kurutulmuş üzümlerden elde edilen, içerisinde mersin yaprağı, karanfille hoş bir aroma kazandırılan üzüm hoşafı da isteğe göre müşteriye servis ediliyor.

12/12

200 gramlık porsiyon halinde servis edilen Isparta kebabının yanında işletmede yine Isparta’ya özgü, etin kaburga kısmından elde edilen kıymayla yapılan Isparta şiş kebabı ve geleneksel Isparta kabunesiyle irmik helvası da veriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Ekmek kebabı nasıl yapılır? Pratik ekmek kebabı tarifi

Uğraştırıcı kebap tariflerine alternatif olarak pratik bir kebap arayanlar için şahane bir önerimiz var: Ekmek kebabı. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ekmek kebabı ile bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Peki, ekmek kebabı nasıl yapılır? Pratik ekmek kebabı tarifi

/
Lezizz Öneriler

Revani yapmanın püf noktaları ve revani tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş bir lezzet revani. Hem çok lezzetli hem de kısa zamanda kolayca hazırlanan bir tatlı. Peki revani nasıl yapılır? Revani yaparken nelere dikkat edilmelidir? Revani yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları ve revani tarifimiz bütün püf noktalarıyla hemen aşağıda…

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git