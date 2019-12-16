1500 metre yükseklikte yetişiyor, bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

1500 rakıma tırmanarak bu meyveyi topladıklarını belirten Songül Sarıkaya ise "Burada yaşayan dağ keçileri ve yaban domuzları var. Bu hayvanlar, bu meyveyi yerler. Yine de çok sevdiğimiz bu meyveyi toplamaya geliyoruz, hayatımızı da riske atmış oluyoruz. Ama bu lezzet için değer" dedi.