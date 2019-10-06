15 gün bayatlamıyor, tarifi tutturulamıyor! Ünü sınırları aştı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Balık yemeklerinde standardın dışına çıkmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Levrek simidi. Susamla kaplanan levrek 3-4 dakika önlü arkalı kızartılıyor, ortaya çıkan lezzet yeşilliklerle süslenip sıcak sıcak servi ediliyor. İşte, adım adım levrek simit tarifi
Aniden bastıran tatlı krizlerini geçirecek pratik bir o kadar lezzetli bir önerimiz var: Pişmeyen muzlu cheescake. Büyük küçük herkesin en sevdiği meyvelerden biri olan muzu kullanarak yapabileceğiniz bu tatlıyı dilerseniz mevsim meyveleriyle de yapabilirsiniz. Peki, pişmeyen muzlu cheescake nasıl yapılır?