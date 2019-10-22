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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
22 Ekim 2019 - 09:40,

14 fırında kadın ustalar çalışıyor, günde 14 bin ekmek üretiliyor

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’ndeki 14 fırında üretimi kadın ustalar gerçekleştirirken, günde 14 bin ekmek yapılıyor.

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Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’ndeki 14 fırında üretimi kadın ustalar gerçekleştirirken, günde 14 bin ekmek yapılıyor.

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Mahmutlar Mahallesi’nin muhtarı Nurullah Koyunoğlu (42), "Yaptığımız ekmekler, mahallemizin ve ilçemizin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ekşi maya ekmeğimizin tercih edilme nedeni lezzetidir" dedi.

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Demirci ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, 1040 rakımda bulunan, 980 kişinin yaşadığı, 250 haneli Mahmutlar Mahallesi’ndeki 14 fırında üretimi kadınlar gerçekleştiriyor.

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Toplam 50 kadın ustanın çalıştığı fırınlarda yapılan ekşi maya ekmekler, çevre il ve ilçelerden yoğun talep görüyor. Ekmekler, başta Manisa olmak üzere İzmir, Balıkesir, İstanbul ve Kütahya’ya gönderiliyor.

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Mahmutlar Mahallesi’nin muhtarı Nurullah Koyunoğlu, mahalledeki ilk fırının 10 yıl önce açıldığını, öncesinde ekşi maya köy ekmeklerinin, evlerin bahçelerinde yine kadınlar tarafından yapıldığını anlattı.

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Koyunoğlu, "Burada yapılan ekmekler, mahallemizin ve ilçemizin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ekşi maya ekmeğimizin tercih edilme nedeni lezzetidir. Organik ürünlerle yapılır, suyumuz kireçsizdir" diye konuştu.

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Evli ve 2 çocuk annesi Seher Çıracı (42) ise ekmek ustası olarak işin zorluklarına dikkat çekip, "Saat 04.30’da kalkıyorum. Fırınımıza geliyoruz. Biz kadınlar ekmeği yapıyoruz. Eşim ise satışa hazırlanan siparişleri gerek kendi aracıyla gerekse kargoyla diğer illere gönderiyor. Bu işin elbette zorlukları oluyor. Sosyal hayatımız yok. Ürettiğimiz ekmekleri görünce ve müşteri memnuniyeti gelince yorgunluk kalmıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

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Hamurun yapımını anlatan ekmek ustası, evli ve 4 çocuk annesi Bahise Solmaz (55) da "Önce ekşi mayamızı yapıyoruz ardından tuz, su ve ekşi maya ile hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamuru 20 dakika yoğurduktan sonra kabarması için 1 saat dinlenmeye alıyoruz. Bu sırada biz de sabah kahvaltımızı yapıyoruz ardından dinlenen hamurumuzu teraziyle tartıyoruz. Her biri 1600 gram gelecek şekilde kesiyoruz. Kesildikten sonra da 1 saat bekletiyoruz. Toplam 2 saat bekledikten sonra fırına gönderiyoruz. Burada da 1 saat pişiriyoruz. Hazırlanan 1600 gram ekmek, 6 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.

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