13 farklı lezzet tek fincanda bir araya geliyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Turşu özellikle kış aylarında sofralarımızda kendine geniş bir yer bulan çok önemli bir lezzet kaynağı. Marketlerde ve ünlü turşucularda nefis turşular bulmak mümkün elbette ancak ev yapımı turşunun yerini de hiçbir şey tutmuyor. Siz de kış hazırlıklarına şimdiden başlamak istiyor ve evde turşu yapımının inceliklerini araştırıyorsanız içeriğimizde mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaların altını çizdik. Bu uyarıları okumadan turşu yapmaya başlamayın.
Geleneksel tatlılardan biri olan şöbiyet gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle gönülleri fethediyor. Görüntüsüyle baklavayı andıran şöbiyetin farkı ise iç harcında. Peki, şöbiyet için gerekli malzemeler neler, şöbiyet nasıl yapılır?