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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
16 Temmuz 2019 - 13:06,

13 farklı lezzet tek fincanda bir araya geliyor

Bursa’da tarihi Fidan Han'da 13 farklı aroma ile harmanlanarak servis edilen kahve yoğun ilgi görüyor.

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Bursa’da tarihi Fidan Han'da 13 farklı aroma ile harmanlanarak servis edilen kahve yoğun ilgi görüyor. İçerisinde salep, çikolata, kakule ve keçiboynuzu özleri gibi birçok tadın yer aldığı kahvenin telvesi de son yuduma kadar bitmiyor.

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Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden kahve, Bursa’da Fidan Han'da farklı bir lezzet ile sunuluyor.

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13 farklı tat tek bir fincanda birleştirilirken, son yuduma kadar bitmeyen telvesi ise farklı bir deneyim yaşatıyor.

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İçerisinde salep, çikolata, kakule ve keçiboynuzu özlerinin yer aldığı özel karışım, kahve ile bir araya getiriliyor.

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Özel fincanda pişirilen kahveyi denemek için Bursa ve şehir dışından birçok insan Fidan Han’a geliyor.

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Fidan Han’da işletmeci Kübra Çörekçi (24), kahvenin çekilmesinden kavrulmasına, karıştırılmasından içindeki özlere dek birçok aşamadan geçtiğini dile getirdi.

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Çörekçi, “Türk kahvesi haricinde içerisinde 13 karışım bulunuyor. A kalite kahve kullanılıyor. İçerisindeki karışımlar tamamen bitkisel ve Türk damak tadına uygun. Kahvemizi pudra kıvamında çekiyoruz, bakır kazanda tahta kaşık ile karıştırıyoruz. Soğuk suyu tercih ediyoruz. Daha sonra kısık ateşte bir santimetre yüksekliğinde özel fincanlarımızda pişiriyoruz” dedi.

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Özel formülün kendi buluşları olduğunu söyleyen Çörekçi, şöyle anlattı:

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“İçerisinde salep özü, çikolata özü, kakule özü ve keçiboynuzu özü gibi birçok tat var. Kahve serpme şeklinde dökülüyor. Bir santimetrelik yükseklikte, kısık ateşte, ateşe dayanıklı fincanlarda pişiyor. Daha sonra üzerindeki telve, içene kadar hiç bitmiyor.”

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“Normalde kahvelerden yudum aldığınızda aslında suyunu içmiş oluyorsunuz. Bu kahvenin telvesi pudra kıvamında olduğu için ağız tadını hiçbir şekilde bozmuyor, rahatsız etmiyor. Ağza yumuşak bir kahve tadı geliyor.”

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Bu özel tasarım kahvenin, şehir dışından da birçok ziyaretçisi bulunuyor. Eskişehir’den gelen İlayda Özdil (22), “Ünlü olduğunu duyduk. Fincanda pişmesi ve telvesinin her daim üstte olması bize değişik geldi. Beğendik, oldukça güzel bir lezzet. Normal kahvelerden farklı bir tadı var” dedi.

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Eda Zeytun ise (22), “Kahvenin içimi, diğer kahvelerden daha farklı. Tadı oldukça hoş” diye konuştu.

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