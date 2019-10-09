125 yıllık bir lezzet! Diğer köftelerden öyle bir farkı var ki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir Haberleri125 yıllık bir lezzet! Diğer köftelerden öyle bir farkı var ki
GeriNerede Ne Yenir 125 yıllık bir lezzet! Diğer köftelerden öyle bir farkı var ki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
09 Ekim 2019 - 12:52,

125 yıllık bir lezzet! Diğer köftelerden öyle bir farkı var ki

Bursa’ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bursa’ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl köfte, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor.

2

İnegöl’de köftecilik yapan İbrahim Melih Besler (32) bu işin baba mesleği olduğunu belirterek, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar köfte yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından, Bursa’ya gelen çok müşterimiz var" dedi.

3

Bursa’da, 1900’lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl köfte, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor.

4

Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakan İnegöl köfte hakkında tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan’dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl’de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkan açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl köfteye dönüşüyor" dedi.

5

Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl köftenin içinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. İnegöl köfteye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye’nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.

6

Köfte yemek için şehir dışından İnegöl’e gelen müşterilerin olduğunu belirten Besler, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından İnegöl’e gelenler de var. Köfteyi beğeniyorlar. İçerisinde baharat olmadığı için gelen misafirlerimiz etin tadını alıyor. İnegöl’den yolu geçen herkesi köfte yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

7
8
9
10
11
12
13
14
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi

Bal kabağından yapılan kabak tatlısı, sonbaharda en çok yapılan lezzetlerden biri. Tatlı krizlerini hafifçe geçirmeyi sağlayan kabak tatlısını ister sade bir şekilde isterseniz de tahin ve cevizle sunabilirsiniz. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kabak tatlısı tarifi...

/
Lezizz Öneriler

Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Sonbahar mevsimiyle birlikte bal kabakları market ve pazar raflarındaki yerini aldı. Besleyici özelliği nedeniyle bebekler için de önerilen bal kabağının en yaygın tüketilen hali ise çorbası. Peki, bal kabağı çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bal kabağı tarifi…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git