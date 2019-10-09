125 yıllık bir lezzet! Diğer köftelerden öyle bir farkı var ki

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Bal kabağından yapılan kabak tatlısı, sonbaharda en çok yapılan lezzetlerden biri. Tatlı krizlerini hafifçe geçirmeyi sağlayan kabak tatlısını ister sade bir şekilde isterseniz de tahin ve cevizle sunabilirsiniz. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kabak tatlısı tarifi...
Sonbahar mevsimiyle birlikte bal kabakları market ve pazar raflarındaki yerini aldı. Besleyici özelliği nedeniyle bebekler için de önerilen bal kabağının en yaygın tüketilen hali ise çorbası. Peki, bal kabağı çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bal kabağı tarifi…