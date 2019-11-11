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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA ve İHA
11 Kasım 2019 - 12:57,

12 bin yıllık lezzet ödülleri sahiplerini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bin yıllık mutfağa sahip olan Şanlıurfa’da, kendine has lezzetlerini tanıtmak için Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi.

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Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen ve 3 gün devam eden fuarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği'nce organize edilen, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen fuarın kapanış etkinliğinde şehrin kendine has lezzetleri tanıtıldı, yemek yarışması yapıldı.

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Birçok ünlü aşçının ve gastronomi araştırmacısının davetli olarak katıldığı yarışmayı aşçı ve program sunucusu Mehmet Yalçınkaya sundu.

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Dr. İlkay Gök'ün başkanlığındaki jüri, gastronomi yazarı İdil Cimrin, Mezoptamya Halk Mutfağı araştırmacısı Sabriye Kocabalkan, Gastrokent Urfa Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, yerel mutfak uzmanı Asuman Yazmacı ve Urfa lezzetleri uzmanı Hasan Hayırlı'dan oluştu.

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36 kişinin katıldığı yarışmada ‘has dolma’ yemeği ile Nilgün Bengisu 1. olurken, ‘borani’ yemeği ile Ali Keskin 2. ‘şıllık tatlısı’ ile Mukaddes Aslan 3. ‘isot çömleği’ ile Bekir Aytekin de 4. oldu.

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Dereceye girenlere ödüllerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül verdi.

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Doktorlar uyarıyor: Eğer uygun koşullarda saklanmazsa...

Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bunun düşük miktarlarda bile tüketilmesi zehirlenmeye yol açar. Çalışmalar, bunun karaciğer kanserine neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini düşürebileceğini belirtmektedir." dedi.

DHA /
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İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi (videolu)

İrmik helvası büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Kışın sıcak çikolata, yazın ise dondurmayla sunulan irmik helvası, dini günlerde de sıklıkla yapılır ve dağıtılır. Basit bir lezzet gibi görülen irmik helvasını yaparken en önemli nokta irmiği kavurma ve şeker dengesidir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yapımında nelere dikkat etmeli? İşte, sütlü irmik helvası tarifi…

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