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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04 Kasım 2019 - 12:54,

100 gramı bütün kış yeter! Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram edince...

Burdur’un Bucak ilçesinde Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 700 liraya ulaştı.

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Bucak’ta Toros Dağları’nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor. Nisan-haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları tüccar tarafından alınarak, taş değirmenlerde öğütlüyor. Toz haline getirilen salep, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp içime hazır hale getiriliyor. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan, damaklarda tarifsiz bir lezzet bırakan Bucak salebi, Türkiye’nin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderiliyor.

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Bucak’ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bucak’ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması çok farklı. Bu nedenle çok tercih ediliyor" dedi.

31 LİTRE SÜTE 7 GRAM

1 LİTRE SÜTE 7 GRAM

Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu anlatan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını söyledi. Bucak salebinin yapışkan özelliğinin yoğun olmasından dolayı 1 litre sütte 7 gram salep tozunun yeterli lezzet ve kıvamı verdiğini aktaran Aziz Gündüz, eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği, son yıllarda bazı çikolata markalarında da kullanıldığını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 10 Ocak 2012 tarihinde Çalışan Gazeteciler Günü’nde konuk ettiği gazetecilere salep ikram ettiğini hatırlatan Gündüz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Bu çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi’ demesi üzerine Bucak salebi ününü daha da artırmış oldu. Eskiden sadece dondurmacılara satılırken, günümüzde perakende olarak Türkiye’nin her yerine salep gönderiyoruz" diye konuştu.

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Her yıl bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm milletvekillerine salep ikram edildiğini belirten Gündüz, "İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul’dan talep daha çok oluyor. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde 100 Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 700 lira" diye konuştu.

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Aziz Gündüz, Bucak salebini bir kez içenlerin kalitesini, lezzetini gördükten sonra başka marka salep tercih etmediğini belirtti. Market veya bakkallarda salebin kilosunun 200 ile 300 TL’nden satıldığını kaydeden Gündüz, "Bunlar kesinlikle salep değil. 500 TL ve altında satılan salebin içerisindeki orkide oranı yüzde 5- 10’dur. Bunların içerisinde saf salepten ziyade katkı maddeleri olan nişasta, makarna tozu vardır. Salebin merkezi Bucak’tır. Salep tüketmek isteyenlere mutlaka salep satan yerlerden almalarını öneririm. Bir ailenin yıllık salep ihtiyacı 100 gramdır. 100 gram kış ayları boyunca yeterlidir" dedi.

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Aziz Gündüz, bu yıl bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı orkide bitkisinin rekoltesinde de artış olduğunu belirtti.

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