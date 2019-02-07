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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Füme et nedir? Tütsülenmiş et nasıl yapılır?

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Füme et nedir? Tütsülenmiş et nasıl yapılır?

Füme et, genelde çiğ etin daha uzun ömürlü olabilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Balık ve et gibi gıdaların ateş dumanı ile tütsülenmesi sonrası ortaya çıkan füme et, normal ete göre daha dayanıklı olmaktadır. İşte, füme et hakkında bazı bilgiler

Füme et, yüz yıllar öncesinde eti bozulmadan saklamak isteyen insanların geliştirdiği yöntemler arasında yer almaktadır. Zor koşullara dayanabilen füme et, aynı zamanda odun dumanında olgunlaştığı için farklı bir lezzete de sahip olmaktadır. 

Füme etin tütsülenmesi aşamasında genelde sert ağaçlar kullanılmaktadır.

Bu ağaçlarında doğrudan odunları yerine, duman çıkarması bakımından kabuk ve talaşları tercih edilir.

Ayrıca bu ağaçların kuru olmayan dallarını kullanmak da mümkündür. Her kullanılan farklı ağaç türü, ete farklı bir aroma katmaktadır.

Etin tütsülenmesinde;

1-Etlerin şerit halinde kesilmesi

2-Eti bozan bakterileri etkisiz hale getirmek için tuzlu su yardımıyla ovma ve bekletme

3- Gölgede ya da hafif rüzgarlı bir bölgede kurumaya bırakma

4-Kurutulmuş etlerin dumana maruz bırakılarak tütsülenmesi, aşamaları yer almaktadır.

 

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