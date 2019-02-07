Füme et nedir? Tütsülenmiş et nasıl yapılır?
Füme et, genelde çiğ etin daha uzun ömürlü olabilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Balık ve et gibi gıdaların ateş dumanı ile tütsülenmesi sonrası ortaya çıkan füme et, normal ete göre daha dayanıklı olmaktadır. İşte, füme et hakkında bazı bilgiler
Füme et, yüz yıllar öncesinde eti bozulmadan saklamak isteyen insanların geliştirdiği yöntemler arasında yer almaktadır. Zor koşullara dayanabilen füme et, aynı zamanda odun dumanında olgunlaştığı için farklı bir lezzete de sahip olmaktadır.
Füme etin tütsülenmesi aşamasında genelde sert ağaçlar kullanılmaktadır.
Bu ağaçlarında doğrudan odunları yerine, duman çıkarması bakımından kabuk ve talaşları tercih edilir.
Ayrıca bu ağaçların kuru olmayan dallarını kullanmak da mümkündür. Her kullanılan farklı ağaç türü, ete farklı bir aroma katmaktadır.
Etin tütsülenmesinde;
1-Etlerin şerit halinde kesilmesi
2-Eti bozan bakterileri etkisiz hale getirmek için tuzlu su yardımıyla ovma ve bekletme
3- Gölgede ya da hafif rüzgarlı bir bölgede kurumaya bırakma
4-Kurutulmuş etlerin dumana maruz bırakılarak tütsülenmesi, aşamaları yer almaktadır.
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