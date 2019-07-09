Frappe nedir, nasıl yapılır?
Komşumuz Yunanistan'ın vazgeçilmez lezzeti frappe son yıllarda ülkemizde de popüler bire şekilde tüketilmeye başlandı. Her evde bulunan yapılabilen frappe, özellikle yazın tercih ediliyor. Peki, frappe nedir, nasıl yapılır?
Frappe, hazır kahvenin soğuk içilen bir çeşididir. Yunanistan'da çok yaygın tüketilir. En ideal yapım şekli; bir shakerin içine 1,5 su bardağı soğuk süt, 3-4 adet buz, 1,5 kaşık hazır kahve ve şeker damak zevkinize göre koyduktan sonra iyice çalkalanır. İnce uzun ve buzlu bir bardakta servisi uygundur.
MALZEMELER
1,5 tatlı kaşığı nescafe
İstenilen miktarda şeker
4-5 tatlı kaşığı su
Soğuk süt
1-2 adet buz küpü
Servis için;
Vanilyalı dondurma
HAZIRLANIŞI
Mikserle su, şeker ve nescafeyi iyice çırpın.
Bir bardağa buzları bütün olarak atın.
Çırptığınız karışımı buzların üzerine ilave edin.
Son olarak karışımın içine soğuk süt ilave ederek frappenizi servis edebilirsiniz