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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Frappe nedir, nasıl yapılır?

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Frappe nedir, nasıl yapılır?

Komşumuz Yunanistan'ın vazgeçilmez lezzeti frappe son yıllarda ülkemizde de popüler bire şekilde tüketilmeye başlandı. Her evde bulunan yapılabilen frappe, özellikle yazın tercih ediliyor. Peki, frappe nedir, nasıl yapılır?

Frappe, hazır kahvenin soğuk içilen bir çeşididir. Yunanistan'da çok yaygın tüketilir. En ideal yapım şekli; bir shakerin içine 1,5 su bardağı soğuk süt, 3-4 adet buz, 1,5 kaşık hazır kahve ve şeker damak zevkinize göre koyduktan sonra iyice çalkalanır. İnce uzun ve buzlu bir bardakta servisi uygundur.

MALZEMELER

1,5 tatlı kaşığı nescafe
İstenilen miktarda şeker
4-5 tatlı kaşığı su
Soğuk süt
1-2 adet buz küpü

Servis için;

Vanilyalı dondurma

HAZIRLANIŞI

Mikserle su, şeker ve nescafeyi iyice çırpın.
Bir bardağa buzları bütün olarak atın.
Çırptığınız karışımı buzların üzerine ilave edin.
Son olarak karışımın içine soğuk süt ilave ederek frappenizi servis edebilirsiniz

 

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