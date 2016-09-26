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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
26.09.2016 - 16:19, Son Güncelleme:

Fransız mutfağına özgü lezzetler

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Fransız mutfağına özgü lezzetler

Dünyada adından söz ettiren sayılı mutfaklardan biri olan Fransız mutfağının en lezzetli yiyeceklerini tanımaya ne dersiniz?

 Sanatsal pişirme yöntemleri ve yemeklere sofistike yaklaşım açısıyla'' ün salan Fransız mutfağı, kökeni Ortaçağ'a kadar uzanan ve çeşitliliğiyle ünlü mutfak kültürlerinin başında gelir. Fransız Devrimi sonrası artan popülaritesiyle Fransız mutfağı 1700'lü yıllarda yüksek aşçılık teknikleri ile birlikte oldukça gelişim gösteren ve adından söz ettiren mutfaklardan biridir.

Fransa'nın pek çok bölgesine ve orada yetişen ürünlere göre farklılık gösteren Fransız mutfağı, deniz kıyılarına yakın bölgelerde istiridye, salyangoz, midye ve diğer deniz ürünleri ile öne çıkarken iç kesimlerde et ve jambon ürünleri, bağ bölgelerinde ise dünyaca ünlü şarap üretimi ile adından söz ettirir. Peynir üretiminde de dünyada hatırı sayılır bir yere sahip olan Fransa Camambert, Rokfor ve Brie gibi peynirleri ile dünyaca ünlüdür. Michelin firması tarafından geçtiğimiz yüzyıldan beri pek çok restoran ve lokanta yemek kalitesine göre değerlendirilerek derecelendirilir. Bu da Fransız mutfağının ne kadar deneysel ve sofistike olduğunun bir kanıtı niteliğindendir.

Fransız mutfağına özgü lezzetler

TARIM BAKANLIĞI'NDAN MUTFAK DENETİMİ

Fransa Tarım Bakanlığı'na bağlı bir departman ise Fransa'nın ünlü lezzetleri olan şarap, peynir ve tereyağının kalitesini düzenli olarak kontrol ederek kaliteyi hep belirli bir seviyede tutmayı sağlar. Bu da Fransız ürünlerinin neden daha güvenilir ve lezzetli olduğunu açıklayan bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Fransa genelinde yaklaşık 10 bölgede dünya standartlarında şarap üretilerek şişeleme yapılıyor. Bunların başlıcaları Burgonya, Bordeaux, Champagne, Korsika ve Provence olarak biliniyor.

MEŞHUR KRUVASAN

Fransız kahvaltılarını dünyaca ünlü ay şeklindeki kruvasanların yanında içi çikolata kaplı pain au cholocat adlı açmalar ve tereyağlı Franız ekmekleri olan baguette'ler oluşturuyor. Ayrıca waffle ve çikolatalı krep de sabah kahvaltısı şeklinde tüketilirken tatlı niyetine de yenilebiliyor.

Makaron, profiterol ve creme brulee ise Fransa mutfağının tüm dünyaya armağan ettiği lezzetli tatlı tarifleri arasında yer alıyor.

FRANSIZ MUTFAĞINDA MİDYE

Kaz ciğeri ve armut turşusunun eşlik ettiği Foie Gras Fransız mutfağının en önemli lezzetlerinin başında yer alırken ördek ve salyangozdan yapılan deneysel yemek tarifleri de Fransa'da hayli yaygındır. Jambonlu tost çeşitleri ve midye patates gibi lezzetler ise cafe atıştırmalıklarında sıkça sunulan Fransız lezzetlerinin başında geliyor

Fransız mutfağına özgü lezzetler

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