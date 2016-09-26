Fransız mutfağına özgü lezzetler
Dünyada adından söz ettiren sayılı mutfaklardan biri olan Fransız mutfağının en lezzetli yiyeceklerini tanımaya ne dersiniz?
Sanatsal pişirme yöntemleri ve yemeklere sofistike yaklaşım açısıyla'' ün salan Fransız mutfağı, kökeni Ortaçağ'a kadar uzanan ve çeşitliliğiyle ünlü mutfak kültürlerinin başında gelir. Fransız Devrimi sonrası artan popülaritesiyle Fransız mutfağı 1700'lü yıllarda yüksek aşçılık teknikleri ile birlikte oldukça gelişim gösteren ve adından söz ettiren mutfaklardan biridir.
Fransa'nın pek çok bölgesine ve orada yetişen ürünlere göre farklılık gösteren Fransız mutfağı, deniz kıyılarına yakın bölgelerde istiridye, salyangoz, midye ve diğer deniz ürünleri ile öne çıkarken iç kesimlerde et ve jambon ürünleri, bağ bölgelerinde ise dünyaca ünlü şarap üretimi ile adından söz ettirir. Peynir üretiminde de dünyada hatırı sayılır bir yere sahip olan Fransa Camambert, Rokfor ve Brie gibi peynirleri ile dünyaca ünlüdür. Michelin firması tarafından geçtiğimiz yüzyıldan beri pek çok restoran ve lokanta yemek kalitesine göre değerlendirilerek derecelendirilir. Bu da Fransız mutfağının ne kadar deneysel ve sofistike olduğunun bir kanıtı niteliğindendir.
TARIM BAKANLIĞI'NDAN MUTFAK DENETİMİ
Fransa Tarım Bakanlığı'na bağlı bir departman ise Fransa'nın ünlü lezzetleri olan şarap, peynir ve tereyağının kalitesini düzenli olarak kontrol ederek kaliteyi hep belirli bir seviyede tutmayı sağlar. Bu da Fransız ürünlerinin neden daha güvenilir ve lezzetli olduğunu açıklayan bir özellik olarak dikkat çekiyor.
Fransa genelinde yaklaşık 10 bölgede dünya standartlarında şarap üretilerek şişeleme yapılıyor. Bunların başlıcaları Burgonya, Bordeaux, Champagne, Korsika ve Provence olarak biliniyor.
MEŞHUR KRUVASAN
Fransız kahvaltılarını dünyaca ünlü ay şeklindeki kruvasanların yanında içi çikolata kaplı pain au cholocat adlı açmalar ve tereyağlı Franız ekmekleri olan baguette'ler oluşturuyor. Ayrıca waffle ve çikolatalı krep de sabah kahvaltısı şeklinde tüketilirken tatlı niyetine de yenilebiliyor.
Makaron, profiterol ve creme brulee ise Fransa mutfağının tüm dünyaya armağan ettiği lezzetli tatlı tarifleri arasında yer alıyor.
FRANSIZ MUTFAĞINDA MİDYE
Kaz ciğeri ve armut turşusunun eşlik ettiği Foie Gras Fransız mutfağının en önemli lezzetlerinin başında yer alırken ördek ve salyangozdan yapılan deneysel yemek tarifleri de Fransa'da hayli yaygındır. Jambonlu tost çeşitleri ve midye patates gibi lezzetler ise cafe atıştırmalıklarında sıkça sunulan Fransız lezzetlerinin başında geliyor
.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle