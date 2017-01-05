Fransız mutfağına özgü 9 lezzet

Tüm dünyaya ün salmış yemekleriyle Fransız mutfağı efsane lezzetleri ile ilgi çekiyor. Yemek yapmayı sanat haline getiren Fransızların yemekleri sunumları ile de çok beğeniliyor. Aperatifinden, ana yemeği ve tatlısına kadar geniş tatları barındıran Fransız mutfak kültürü zenginliğiyle beğeni topluyor. İşte kruvasan ve makarondan ibaret olmayan Fransız mutfağının en özel 9 lezzeti:

1.Confit de Canard

Fransız mutfağının en klasik ve en iyi yemekleri arasında yer alır. Leziz bir ördek yemeği olan Confit de Canard çok sevilir. Tuz, kekik ve sarımsakla 48 saate kadar marine edilerek hoş bir aroma elde edilir. Düşük sıcaklıkta kendi yağında yavaş yavaş pişirilir. Sarımsak ve kavrulmuş patateslerle servis edilir.

2.Nicoise salad

Yemek veya garnitür olarak servis edilen Nicoise salatası özel lezzetlerden biridir. Domates, biber, marul, yeşil fasulye, ton balığı, haşlanmış yumurta, Nicoise Cailletier zeytinleri ve ançüez çeşitleri ile iştah kabartan lezzetler arasında yer alır.

3.Ratatouille

Fransız mutfağının vazgeçilmezleri arasında bu yemek üst sıralarda yer alır. Domates, soğan, kabak, patlıcan, biber, havuç ve kekik, fesleğen, biberiye, karabiber ve zeytinyağından yapılır. İnce ve hizalı doğranmış renkli görüntüsü ve çok hafif olmasıyla favoriler arasında yer alır.

4.Soupe à l'oignon (Soğan Çorbası)

Romalılara kadar uzanan bu geleneksel çorba soğan ve sığır etinden yapılır. Soğan karamelize hale getirilir ve yavaş yavaş pişirilir. Üzerine eklenen eritilmiş peynir ve krutonlarla birlikte damaklarda değişik, bir o kadar da güzel bir tat bırakır.

5.Sole Meunière

Balık filetosundan yapılan muhteşem lezzet basit yapımı ile Fransız mutfağının baş tacıdır. Un ve tereyağı kahverengileşinceye kadar kavrulur ve bu sos balığın üzerine dökülür. Limon ve maydanoz ile servis edilir.

6.Pissaladière

Fransa'nın en popüler aperatif tatlarından biridir. Hamuru klasik pizzadan daha kalın olarak yapılan bu lezzet sıcak ve soğuk olarak tüketilir. Soğan, zeytin ve ançüez ile yapılan bu lezzet vazgeçilmez tatlar arasındadır.

7.Boeuf Bourguignon

Sığır Burginyon Fransız mutfağının en ünlü yemeklerden biridir. Sığır eti, arpacık soğan, mantar, sarımsak ve kırmızı şarap eşliğinde kısık ateşte uzun süreyle pişirilir. Enfes bir tada sahip olan bu yemek patates püresi ve makarna ile servis edilir.

8.Sufle

Tatlı ve tuzlu seçenekleriyle Fransız mutfağının en özel lezzetleri arasında sufle yer alır. Un, tereyağı, yumurta ve süt ile yapılan bu güzel lezzet; çikolatalı, muzlu, peynirli ve birçok seçenekleriyle damakları şenlendirir.

9.Tarte Tatin

Elma ve tarçının harika uyumundan oluşan bu tatlı Fransız mutfağının gözdelerindendir. Milföy hamuru ile yapılan bu tart tadı ile vazgeçilmezler arasında yer alarak kalpleri fethetmiştir.