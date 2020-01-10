Frambuazlı cheesecake tarifi
Frambuazlı cheesecake, muhteşem renginin yanı sıra tadıyla da şahane bir tatlı. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da bir kez tadınca çok beğeneceksiniz. Yiyenin bir dilim daha isteyeceği frambuazlı cheesecake çay sohbetlerinize lezzet ve renk katacak. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
Tartı için;
- 2 paket yulaflı bisküvi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 100 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı süt
Kreması için:
- 1 paket krem şanti
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket labne peynir
- 3 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- 1 paket tart jölesi
- 1 paket frambuaz
Hazırlanışı
Bisküvileri robottan geçirerek un haline getirip derin bir kaseye alın.
Üzerine eritilmiş tereyağı ve tarçın ilave ederek bisküvileri hamur haline getirin.
Hamuru tart kalıbına yayın. Buzdolabında dinlendirin.
Labne peynirini ve krem şantiyi ayrı kaselere alarak çırpın.
Daha sonra labne peynirini, krem şantinin üzerine ekleyin. Şeker ilave edip tekrar çırpın.
Yumurtaları da tek tek ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar daha çırpın.
Unu ve vanilyayı da ilave edip krema karışımını tart kalıbına dökün.
Fırına verip 180 derecede 45-50 dakika kadar pişirin.
Pişince soğumaya bırakın.
Tart jölesini 1 çay bardağı sıcak su ile eritip cheesecake'in üzerine dökün.
Frambuazlarla süsleyip buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun...