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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.01.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

Frambuazlı cheesecake tarifi

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Frambuazlı cheesecake tarifi

Frambuazlı cheesecake, muhteşem renginin yanı sıra tadıyla da şahane bir tatlı. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da bir kez tadınca çok beğeneceksiniz. Yiyenin bir dilim daha isteyeceği frambuazlı cheesecake çay sohbetlerinize lezzet ve renk katacak. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Tartı için;

  • 2 paket yulaflı bisküvi
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı süt

 Kreması için:

  • 1 paket krem şanti
  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket labne peynir
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • 1 paket tart jölesi
  • 1 paket frambuaz

Hazırlanışı

Bisküvileri robottan geçirerek un haline getirip derin bir kaseye alın.

Üzerine eritilmiş tereyağı ve tarçın ilave ederek bisküvileri hamur haline getirin.

Hamuru tart kalıbına yayın. Buzdolabında dinlendirin.

Labne peynirini ve krem şantiyi ayrı kaselere alarak çırpın.

Daha sonra labne peynirini, krem şantinin üzerine ekleyin. Şeker ilave edip tekrar çırpın.

Yumurtaları da tek tek ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar daha çırpın.

Unu ve vanilyayı da ilave edip krema karışımını tart kalıbına dökün.

Fırına verip 180 derecede 45-50 dakika kadar pişirin.

Pişince soğumaya bırakın.

Tart jölesini 1 çay bardağı sıcak su ile eritip cheesecake'in üzerine dökün.

Frambuazlarla süsleyip buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun...

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