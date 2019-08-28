Focaccia (İtalyan pidesi) tarifi

Mutfağınıza Akdeniz esintisi getirecek kekikli ve zeytinyağlı bir hamur işi focaccia. Kelime olarak poğaçayla aynı kökenden gelen İtalyan mutfağına ait bu lezzeti tek başına bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz focaccia tarifi…
Fırın kalıbını yağlamak için:
Üzeri için:
Ilık su ve mayayı derin bir kapta karıştırın.
Elenmiş un, tuz ve zeytinyağını ekleyin.
Kıvam alana kadar hamuru yoğurun.
Hafif cıvık bir kıvamda olan hamura ayıkladığınız taze kekik yapraklarını katın ve karıştırın.
Ekmeği kestiğinizde görmek istediğiniz üzere kurutulmuş domates dilimlerini bütün ya da küçük küpler halinde keserek ekmek hamuruna ilave edin.
Doğranmış siyah zeytinleri ekleyin.
Elle veya tahta bir kaşık yardımıyla hamuru son bir kez karıştırın.
Kullanacağınız kalıp ya da fırın tepsisine hazırladığınız hamuru yuvarlak ya da dikdörtgen şeklinde yayın.
Mayalanıp, kabarması için hamuru bu şekilde 30 dakika kadar oda ısısında bekletin.
Mayalanan hamurun üzerine bir yumurta fırçası yardımıyla zeytinyağı sürün.
Deniz tuzunu ve ayıkladığınız taze biberiyeyi serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirerek ekmeğinizi hazırlayın.
Fırından çıkan ekmeği kalıbından aldıktan sonra bir ızgara teli üzerinde dinlendirin.
Aralarda üzerine zeytinyağı sürerek biberiyenin tüm aroma ve lezzetini içine hapsetmesini sağlayın.
Tamamen soğuduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun…