Focaccia (İtalyan pidesi) tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Focaccia (İtalyan pidesi) tarifi
ORTA ZORLUKTA

Focaccia (İtalyan pidesi) tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Focaccia (İtalyan pidesi) tarifi

Mutfağınıza Akdeniz esintisi getirecek kekikli ve zeytinyağlı bir hamur işi focaccia. Kelime olarak poğaçayla aynı kökenden gelen İtalyan mutfağına ait bu lezzeti tek başına bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz focaccia tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram un
  • 375 mililitre ılık su
  • 100 gram dilimlenmiş siyah zeytin
  • 50 gram kurutulmuş domates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 dal taze kekik
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı tuz

Fırın kalıbını yağlamak için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 2 dal taze biberiye

Hazırlanışı

Ilık su ve mayayı derin bir kapta karıştırın.

Elenmiş un, tuz ve zeytinyağını ekleyin.

Kıvam alana kadar hamuru yoğurun.

Hafif cıvık bir kıvamda olan hamura ayıkladığınız taze kekik yapraklarını katın ve karıştırın.

Ekmeği kestiğinizde görmek istediğiniz üzere kurutulmuş domates dilimlerini bütün ya da küçük küpler halinde keserek ekmek hamuruna ilave edin.

Doğranmış siyah zeytinleri ekleyin.

Elle veya tahta bir kaşık yardımıyla hamuru son bir kez karıştırın.

Kullanacağınız kalıp ya da fırın tepsisine hazırladığınız hamuru yuvarlak ya da dikdörtgen şeklinde yayın.

Mayalanıp, kabarması için hamuru bu şekilde 30 dakika kadar oda ısısında bekletin.

Mayalanan hamurun üzerine bir yumurta fırçası yardımıyla zeytinyağı sürün.

Deniz tuzunu ve ayıkladığınız taze biberiyeyi serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirerek ekmeğinizi hazırlayın.

Fırından çıkan ekmeği kalıbından aldıktan sonra bir ızgara teli üzerinde dinlendirin.

Aralarda üzerine zeytinyağı sürerek biberiyenin tüm aroma ve lezzetini içine hapsetmesini sağlayın.

Tamamen soğuduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun…

Fesleğenli Mini Pizzalar | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
focaccia nasıl yapılır focaccia tarifi italyan mutfağı
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Semsek tarifi

Haşhaşlı lokum tarifi

Etli ekmek tarifi

Pırasalı tart tarifi