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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.09.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? Fırında tavuk pirzola tarifi

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Fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? Fırında tavuk pirzola tarifi

Sıradan tavuk tarifinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da hafif bir önerimiz var: Fırında tavuk pirzola. Terbiyelenen tavuklar, küp küp doğranan patlıcanlarla buluşup fırına veriliyor, hem pilavın hem de makarnanın yanına çok yakışan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? İşte, adım adım fırında tavuk pirzola tarifi

FIRINDA TAVUK PİRZOLA

10-12 tane tavuk pirzola
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı su
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kekik
Taze öğütülmüş karabiber
Sarımsak ince ince doğranır
2 adet patlıcan

FIRINDA TAVUK PİRZOLA NASIL YAPILIR?

Sos için olan tüm malzemeler derin bir kap da iyice karıştırılır.
Terbiyelenen tavuklar bu şekilde biraz dinlendirilir.
Tavuklar eklenerek sos her yerine eşit dağılana dek karıştırılır
Patlıcanlar soyulup küp doğrandıktan sonra ikiye bölünür ve bu karışıma eklenir.
Hepsi bir fırın tepsisine koyulur.
Tavuklar 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirilir.

 

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