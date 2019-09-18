Fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? Fırında tavuk pirzola tarifi
Sıradan tavuk tarifinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da hafif bir önerimiz var: Fırında tavuk pirzola. Terbiyelenen tavuklar, küp küp doğranan patlıcanlarla buluşup fırına veriliyor, hem pilavın hem de makarnanın yanına çok yakışan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? İşte, adım adım fırında tavuk pirzola tarifi
FIRINDA TAVUK PİRZOLA
10-12 tane tavuk pirzola
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı su
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kekik
Taze öğütülmüş karabiber
Sarımsak ince ince doğranır
2 adet patlıcan
FIRINDA TAVUK PİRZOLA NASIL YAPILIR?
Sos için olan tüm malzemeler derin bir kap da iyice karıştırılır.
Terbiyelenen tavuklar bu şekilde biraz dinlendirilir.
Tavuklar eklenerek sos her yerine eşit dağılana dek karıştırılır
Patlıcanlar soyulup küp doğrandıktan sonra ikiye bölünür ve bu karışıma eklenir.
Hepsi bir fırın tepsisine koyulur.
Tavuklar 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirilir.