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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Fırında tavuk kanatları tarifi
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Fırında tavuk kanatları tarifi

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Fırında tavuk kanatları tarifi

Tavuk kanat genelde ya kızartılır ya da mangalda yapılır. Ancak evinizde de mangalda pişmiş tavuk kanadı keyfi yapabilirsiniz. Üstelik de fırında pişirdiğiniz için tavuklarınız çok sağlıklı olacak. Sözü daha fazla uzatmadan fırında mangal tadında tavuk kanat tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1,5 kilogram tavuk kanadı
  • Yağlı fırın kağıdı

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı kuru kekik

Hazırlanışı

Tavuk kanatlarını temizleyip pişirmeye hazır hale getirin.

Sarımsakları rendeleyin.

Derin bir kasede tüm sos malzemelerini ve tuzu çırpma teliyle güzelce çırpın.

Kanatları sosun içine ekleyip güzelce karıştırarak etlerin her yerini sosa bulayın.

Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin.

Fırını 220 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiye fırın kağıdı serip tavukları tepsiye yerleştirin.

Kalan sosu da tavukların üzerine güzelce sürün.

Tepsiyi ısınan fırına verip kızarınca servis edin.

Fotoğraf: Ingimage
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