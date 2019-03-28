Fırında tavuk kanatları tarifi

Tavuk kanat genelde ya kızartılır ya da mangalda yapılır. Ancak evinizde de mangalda pişmiş tavuk kanadı keyfi yapabilirsiniz. Üstelik de fırında pişirdiğiniz için tavuklarınız çok sağlıklı olacak. Sözü daha fazla uzatmadan fırında mangal tadında tavuk kanat tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!
Sosu için:
Tavuk kanatlarını temizleyip pişirmeye hazır hale getirin.
Sarımsakları rendeleyin.
Derin bir kasede tüm sos malzemelerini ve tuzu çırpma teliyle güzelce çırpın.
Kanatları sosun içine ekleyip güzelce karıştırarak etlerin her yerini sosa bulayın.
Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin.
Fırını 220 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Tepsiye fırın kağıdı serip tavukları tepsiye yerleştirin.
Kalan sosu da tavukların üzerine güzelce sürün.
Tepsiyi ısınan fırına verip kızarınca servis edin.