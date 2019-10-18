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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Fırında sütlaç nasıl yapılır? Videolu sütlaç tarifi

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Fırında sütlaç nasıl yapılır? Videolu sütlaç tarifi

Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Her evde bulunan yapılan sütlacın en güzel hali ise fırında yapılanı. Sütlaçın genellikle bir güveç içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte, adım adım fırında sütlaç tarifi

Fırında sütlaç, ya da daha çok bilinen adıyla fırın sütlaç, Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Servis edilirken üzerine ince kıyılmış fındık, veya badem ya da ceviz ilave olunur.

Fırın Sütlaç

Malzemeler:

500 ml süt
1/2 su bardağı pirinç
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası

Üzeri için:

Tarçın

Fırında sütlaç nasıl yapılır?

Nişasta, pirinç unu, vanilya ve şekeri bir kapta karıştırın, içerisine sütü yavaş yavaş ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

Pirinci ayıklayın ve 1,5 bardak suda haşlayın, suyunu çekip yumuşayınca hazırladığınız sütlü karışımı pirince ekleyin ve kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.

Sütlaçı kâselere paylaştırarak fırın tepsisine koyun ve biraz ılımasını bekleyin.

Fırın tepsisine kâselerin yarısına gelinceye kadar su ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika pişirin ve soğuk servis edin.

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