Fırında sütlaç nasıl yapılır? Videolu sütlaç tarifi
Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Her evde bulunan yapılan sütlacın en güzel hali ise fırında yapılanı. Sütlaçın genellikle bir güveç içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte, adım adım fırında sütlaç tarifi
Fırında sütlaç, ya da daha çok bilinen adıyla fırın sütlaç, Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Servis edilirken üzerine ince kıyılmış fındık, veya badem ya da ceviz ilave olunur.
Fırın Sütlaç
Malzemeler:
500 ml süt
1/2 su bardağı pirinç
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası
Üzeri için:
Tarçın
Nişasta, pirinç unu, vanilya ve şekeri bir kapta karıştırın, içerisine sütü yavaş yavaş ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpın.
Pirinci ayıklayın ve 1,5 bardak suda haşlayın, suyunu çekip yumuşayınca hazırladığınız sütlü karışımı pirince ekleyin ve kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.
Sütlaçı kâselere paylaştırarak fırın tepsisine koyun ve biraz ılımasını bekleyin.
Fırın tepsisine kâselerin yarısına gelinceye kadar su ilave edin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika pişirin ve soğuk servis edin.