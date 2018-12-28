Fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler
Fırında sütlaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı, yemek sonrasında canı tatlı çeken vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Oldukça lezzetli ve pratik bir yapımı olan fırında sütlaç tarifini sizler için derledik. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler.
Fırında sütlaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı soflarına değişik lezzetler katmak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez ve geleneksel lezzetlerinden fırında sütlacın nasıl yapıldığı, son günlerde özellikle kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler.
FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan fırında sütlacın yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik fırında sütlaç tarifini sorguluyor. İşte, fırında sütlaç tarifi...
MALZEMELER
Yarım su bardağı pirinç - 1 su bardağı su - 5 su bardağı süt - 2 çorba kaşığı nişasta - 1 paket vanilya - 1.5 su bardağı tozşeker - 1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
İlk olarak pirinçleri yarım saat ılık suda beklettikten sonra bol suyla yıkayıp süzün. Süzdüğünüz pirinci tencereye alın ve 1 bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Bir yandan da süt, vanilya ve şekeri ekleyip pirinç iyice yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nişastayı 2-3 kaşık suyla ezip sütlaca ilave edin. 4-5 dakika daha nişasta koyulaşana kadar karıştırın.
Bu işlemleri yaptıktan sonra ayrı bir kapta da yumurta sarısını çırpın. 1 kepçe sütlacı ekleyin. Karışımı sütlaca ilave edip karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Sütlacı kaselere paylaştırıp önceden ısıtılmış 200 derece fırın tepsisine yerleştirin ve yarılarına gelecek kadar su koyarak fırınlayın. Kızgın fırında sütlaçların üzeri hafif pembeleşinceye kadar bekleyin. Bir süre dinlendikten sonra servis edin. Afiyet olsun...
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