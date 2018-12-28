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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
28.12.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler

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Fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler

Fırında sütlaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı, yemek sonrasında canı tatlı çeken vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Oldukça lezzetli ve pratik bir yapımı olan fırında sütlaç tarifini sizler için derledik. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler.

Fırında sütlaç nasıl yapılır sorusunun yanıtı soflarına değişik lezzetler katmak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez ve geleneksel lezzetlerinden fırında sütlacın nasıl yapıldığı, son günlerde özellikle kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler.

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan fırında sütlacın yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik fırında sütlaç tarifini sorguluyor. İşte, fırında sütlaç tarifi...

MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç - 1 su bardağı su - 5 su bardağı süt - 2 çorba kaşığı nişasta - 1 paket vanilya - 1.5 su bardağı tozşeker - 1 yumurta sarısı

YAPILIŞI

İlk olarak pirinçleri yarım saat ılık suda beklettikten sonra bol suyla yıkayıp süzün. Süzdüğünüz pirinci tencereye alın ve 1 bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Bir yandan da süt, vanilya ve şekeri ekleyip pirinç iyice yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nişastayı 2-3 kaşık suyla ezip sütlaca ilave edin. 4-5 dakika daha nişasta koyulaşana kadar karıştırın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra ayrı bir kapta da yumurta sarısını çırpın. 1 kepçe sütlacı ekleyin. Karışımı sütlaca ilave edip karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Sütlacı kaselere paylaştırıp önceden ısıtılmış 200 derece fırın tepsisine yerleştirin ve yarılarına gelecek kadar su koyarak fırınlayın. Kızgın fırında sütlaçların üzeri hafif pembeleşinceye kadar bekleyin. Bir süre dinlendikten sonra servis edin. Afiyet olsun...

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