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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Fırında sütlaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı sütlaç tarifi

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Fırında sütlaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı sütlaç tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de Türk mutfağının geleneksel tatlısı fırın sütlaç oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, fırın sütlacın tarifi ve yapım aşamalarını anlattı. İşte, adım adım fırın sütlaç tarifi...

Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta pirinç ve sütün muhteşem uyumunu gözler önüne seren sütlaç da var. İşte, fırın sütlaç tarifi

Fırın Sütlaç Malzemeleri

Pirinci için Malzemeler
500 ml. süt
½ su bardağı pirinç
Sütlaç için Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası

Tarçın – üzeri için

SÜTLAÇ TARİFİ

Pirinci yıkayın, süzün.
Tencereye alıp 500 ml sütü ilave edin.
Kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Bir karıştırma kabında kalan süt, nişasta, pirinç unu ve toz şekeri karıştırın.
Sütte haşlanan pirinçlere bu karışımı ilave edin.
Sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.
Kıvam alan sütlaçlarınızı fırın kaplarına pay edin.
Pay ettiğiniz fırın kaplarını bir fırın tepsisine alın, tabanına az su koyun ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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