Fırında sütlaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı sütlaç tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de Türk mutfağının geleneksel tatlısı fırın sütlaç oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, fırın sütlacın tarifi ve yapım aşamalarını anlattı. İşte, adım adım fırın sütlaç tarifi...
Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta pirinç ve sütün muhteşem uyumunu gözler önüne seren sütlaç da var. İşte, fırın sütlaç tarifi
Fırın Sütlaç Malzemeleri
Pirinci için Malzemeler
500 ml. süt
½ su bardağı pirinç
Sütlaç için Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası
Tarçın – üzeri için
SÜTLAÇ TARİFİ
Pirinci yıkayın, süzün.
Tencereye alıp 500 ml sütü ilave edin.
Kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Bir karıştırma kabında kalan süt, nişasta, pirinç unu ve toz şekeri karıştırın.
Sütte haşlanan pirinçlere bu karışımı ilave edin.
Sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.
Kıvam alan sütlaçlarınızı fırın kaplarına pay edin.
Pay ettiğiniz fırın kaplarını bir fırın tepsisine alın, tabanına az su koyun ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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