Fırında sebze kebabı nasıl yapılır? Fırında sebze kebabı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriFırında sebze kebabı nasıl yapılır? Fırında sebze kebabı tarifi
GeriMutfak Tüyoları Fırında sebze kebabı nasıl yapılır? Fırında sebze kebabı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
16.05.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Fırında sebze kebabı nasıl yapılır? Fırında sebze kebabı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırında sebze kebabı nasıl yapılır? Fırında sebze kebabı tarifi

Pilav ve et yemeklerinin yanına tamamlayıcı bir tarif arayanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Fırında sebze kebabı. Sebze kebabının içerisindeki malzemeleri aynı büyüklükte ve ince doğrarsanız pişirme süresini kısaltabilirsiniz. İşte, zeytinyağlı sebze kebabı için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

FIRINDA ZEYTİNYAĞLI SEBZE KEBABI

6 adet minik bebek kabak
2 adet iri taze patates
4 adet orta boy havuç
3 adet kapya biber.
20 adet minik arpacık soğan
1 adet taze sarımsak
Sosu İçin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 dolu yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı su
1 yemek kaşığı kuru kekik
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Öncelikle arpacık soğanları soyalım. Şimdi bebek kabaklarımızı yıkayıp dolma oyacağıyla çizgili soyalım. Ardından havuçları ve patatesler de soyup yıkayalım.
1 baş yeşil sarımsağı da soyalım. 5 – 6 santim uzunluğunda keselim.

Şimdi patatesleri ve havuçları fotoğraftaki gibi doğrayalım bebe kabakları da fotoğraftaki gibi uzunlamasına dörde bölelim. Kapya biberleri de uzun uzun jülyen şeklinde doğrayalım.

Şimdi bütün sebzeleri uygun bir karıştırma kabında birleştirip yıkayalım.

Sosu hazırlamak için bütün sos malzemelerini uygun bir kasede birleştirip iyice karıştıralım.

Doğradığımız sebzelerimizin üzerine gezdirip iyice karıştıralım.

Ardından yağlı pişirme kağıdı serdiğimiz tepsimize muntazam bir şekilde dizelim.

190 derecede önceden ısıttığımız fırına verelim yaklaşık 40 dakika üzeri kızarana kadar kontrollü pişirelim.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Fırında sebze kebabı nasıl yapılır? Fırında sebze kebabı tarifi

Fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi

Fırında sütlaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı sütlaç tarifi

Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs iftar menüsü