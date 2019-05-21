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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi

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Fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi

Şifa kaynağı pırasayla börek tadında bir lezzet denemeye ne dersiniz? Kalorisi çok düşük ama besin değeri oldukça yüksek olan fırında pırasa için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. Peki, fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi

FIRINDA PIRASA

3 sap pırasa

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 adet rendelenmiş havuç

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı sıcak su

Üzerine serpmek için:

2 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

3 sap pırasayı temizleyin, yuvarlak olarak ince ince doğrayın.

2 su bardağı sıcak su ile doğradığınız pırasaları, birlikte bir tencereye koyun, ocağa alın ve 10 dakika pırasaları haşlayın.

Pırasalar haşlandıktan sonra, suyunu süzün.

2 adet yumurtayı bir kabın içerisine kırın ve çırpın.

Üzerine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır unu ilave edilerek karıştırılır.

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, 1 adet rendelenmiş havuç da karışıma ilave edilir.

1 tutam maydanoz ve 1 tutam dereotunu, ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin.

1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyin.

Sonra 1 paket kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın.

Bu karımın üzerine, haşlanan pırasaları ilave edin, karıştırın ve yağlanmış borcam tepsiye karışı dökün.

En üste 2 tatlı kaşığı çörek otunu serpip, 180 derece fırına tepsiyi koyun ve 30 dakika pişirin.

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