Fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi
Şifa kaynağı pırasayla börek tadında bir lezzet denemeye ne dersiniz? Kalorisi çok düşük ama besin değeri oldukça yüksek olan fırında pırasa için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. Peki, fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi
3 sap pırasa
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı mısır unu
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
1 adet rendelenmiş havuç
1 tutam maydanoz
1 tutam dereotu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı sıcak su
Üzerine serpmek için:
2 tatlı kaşığı çörek otu
Yapılışı:
3 sap pırasayı temizleyin, yuvarlak olarak ince ince doğrayın.
2 su bardağı sıcak su ile doğradığınız pırasaları, birlikte bir tencereye koyun, ocağa alın ve 10 dakika pırasaları haşlayın.
Pırasalar haşlandıktan sonra, suyunu süzün.
2 adet yumurtayı bir kabın içerisine kırın ve çırpın.
Üzerine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır unu ilave edilerek karıştırılır.
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, 1 adet rendelenmiş havuç da karışıma ilave edilir.
1 tutam maydanoz ve 1 tutam dereotunu, ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin.
1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyin.
Sonra 1 paket kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın.
Bu karımın üzerine, haşlanan pırasaları ilave edin, karıştırın ve yağlanmış borcam tepsiye karışı dökün.
En üste 2 tatlı kaşığı çörek otunu serpip, 180 derece fırına tepsiyi koyun ve 30 dakika pişirin.
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