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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırında peynirli pırasa tarifi

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Fırında peynirli pırasa tarifi

Pırasayı herkese sevdirebilecek güçte bir lezzet, fırında peynirli pırasa. Hem çok lezzetli hem de 1 saat içinde kolayca hazırlanan bu yemeği denemek isterseniz, leziz peynirli pırasa tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 3 sap pırasa
  • 2 çay bardağı mısır unu
  • 1 çay bardağı sıvı yağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tutam dereotu
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Pırasaları güzelce temizleyin ve ince halkalar halinde doğrayın.

Doğradığınız pırasaları tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın.

Yeterince yumuşayan pırasaların suyunu süzdükten sonra soğuması için dinlenmeye bırakın.

Bu sırada yumurta, süt, sıvı yağı, mısır unu, kabartma tozu ve tuzu derin bir kabın içinde birleştirip çırpın.

Maydanozu ve dereotunu ince ince kabın içine doğrayın.

Beyaz peynirleri ve soğumuş pırasaları da karıştırma kabının içine ilave ettikten sonra güzelce karıştırın.

Karışıma eklediğiniz tuzu, kullandığınız peynirin tuz oranına göre ayarlamayı unutmayın.

Kullanacağını fırın kabının her yerini güzelce yağlayıp üzerine mısır unu serpiştirin.

Hazırladığınız peynirli pırasa karışımını fırın kabının içine aktarın.

Fırın kabına çörek otunu serpiştirin.

Hazırladığınız karışımı önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız peynirli pırasa ılındıktan sonra hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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