Fırında patatesli kuzu pirzola tarifi

Pirzola kuzu etinin en lezzetli parçalarından biri. Özellikle fırında pişirildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Sizin için kolay ama lezzetine doyum olmayan bir patatesli kuzu pirzola tarifi hazırladık. İşte enfes fırında kuzu pirzola tarifi…
Patatesleri elma dilim doğrayıp suya koyun.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Pirzolaları fırın kabına aralıklı olarak yerleştirin.
Pirzolaların üzerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.
Tepsiyi fırına verin ve yarım saat kadar pişirin.
Bu sürenin sonunda pirzolaları alt üst edip 10 dakika kadar daha pişirin.
Patatesleri etlerin üzerine yerleştirin.
Salçayı suyla açıp patateslerin üzerine gezdirin.
Arzu ederseniz biraz daha tuz, karabiber ve kekik serpin.
Patatesler pişene kadar tüm malzemeyi fırınlayın.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…