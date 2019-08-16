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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Fırında patatesli kuzu pirzola tarifi
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Fırında patatesli kuzu pirzola tarifi

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Fırında patatesli kuzu pirzola tarifi

Pirzola kuzu etinin en lezzetli parçalarından biri. Özellikle fırında pişirildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Sizin için kolay ama lezzetine doyum olmayan bir patatesli kuzu pirzola tarifi hazırladık. İşte enfes fırında kuzu pirzola tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet büyük boy patates
  • 9-10 kalem pirzola
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik

Hazırlanışı

Patatesleri elma dilim doğrayıp suya koyun.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Pirzolaları fırın kabına aralıklı olarak yerleştirin.

Pirzolaların üzerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.

Tepsiyi fırına verin ve yarım saat kadar pişirin.

Bu sürenin sonunda pirzolaları alt üst edip 10 dakika kadar daha pişirin.

Patatesleri etlerin üzerine yerleştirin.

Salçayı suyla açıp patateslerin üzerine gezdirin.

Arzu ederseniz biraz daha tuz, karabiber ve kekik serpin.

Patatesler pişene kadar tüm malzemeyi fırınlayın.

Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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