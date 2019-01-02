Fırında mücver nasıl yapılır?
Mücver denince akla genellikle yaz aylarında kabaktan yapılan ve yağda kızartılarak pişirilen o enfes yemek gelir. Tabii ki doğru bir izlenim ancak eksik. Zira mücveri kabak dışında havuç, patates, brokoli hatta kinoa ile bile yapabileceğiniz gibi daha hafif bir lezzet için tepsiye döküp fırında da pişirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte fırında mücver yapmanın incelikleri…
Fırında mücver yapımı, normal mücverden çok da farklı değildir. Fırında mücver için de öncelikle kullanacağınız sebzelerinizi iyice rendelemeniz gerekiyor. Eğer kabak gibi kolayca sulanan bir sebzeyle mücver yapacaksanız, rendeledikten suyunu iyice sıkmanız gerekir. Aksi takdirde sebzenin suyu harcınızı da sulandıracak ve yemeğinizin kıvamının hayal ettiğiniz gibi olmasına engel olacak.
Mücverin harcını hazırladıktan sonra dökeceğiniz tepsinin mümkün olduğunca geniş olması da işinizi kolaylaştırır. Zira ne kadar ince bir mücver katmanı elde ederseniz, yemeğinizi pişirmeniz o kadar kolay olur, “Acaba içi pişti mi?” diye şüphe etmek zorunda kalmazsınız.
Ayrıca mücveri pişirirken fırının fansız programını tercih ettiğiniz takdirde yemeğinizin her tarafı aynı anda pişecek. Ancak fansız programda pişirmenin biraz daha uzun süreceğini hatırlatalım.
Gelelim tarifimize… Biz bu kez klasik kabak mücverini fırında pişirmeyi denedik, ama dediğimiz gibi siz farklı sebzelerle de mücver harcı hazırlayabilirsiniz.
4 adet kabak
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım demet nane
Yarım demet dereotu
Yarım su bardağı yoğurt
Kabakları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Dereotu ve naneyi incecik kıyın ve kabaklara ekleyin. Diğer malzemeleri de ilave edin.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mücver harcını yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye boşaltıp kaşığın arkasıyla her tarafını eşitleyin. Fırında 45 dakika kadar pişirin. Mücveriniz hazır. Dilimleyip servis yapabilirsiniz.
İsterseniz mücverinizi tepsiye kaşık kaşık yerleştirip tane tane mücverler de elde edebilirsiniz. Ancak böyle yaparsanız mücverlerin çok kalın olmamasına dikkat edin.
VİDEOLU MÜCVER TARİFİMİZE DE BİR BAKMAZ MISINIZ?
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