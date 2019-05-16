Fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de fırında makarna oldu. Peki, fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi
Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta börek tadında bir makarna tarifi var. Haşlanan makarna, beşamel sosla buluşup fırına veriliyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor.
Fırın Makarna Malzemeleri
1 paket fırın makarna
1 su bardağı kaşar peyniri – rende – üzeri için
Peynirli Beşamel Sos için Malzemeler
4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
5 su bardağı süt
Tuz
Beyaz biber
Muskat – rende
2 su bardağı kaşar peyniri – rende
Tencerenize suyu ekleyin ve kaynatın.
İçerisine, fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.
Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.
Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.
Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.
Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Sıcak servis edin.
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