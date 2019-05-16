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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi

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Fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de fırında makarna oldu. Peki, fırında makarna nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı fırında makarna tarifi

Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta börek tadında bir makarna tarifi var. Haşlanan makarna, beşamel sosla buluşup fırına veriliyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. 

Fırın Makarna Malzemeleri

1 paket fırın makarna
1 su bardağı kaşar peyniri – rende – üzeri için

Peynirli Beşamel Sos için Malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
5 su bardağı süt
Tuz
Beyaz biber
Muskat – rende
2 su bardağı kaşar peyniri – rende

Tencerenize suyu ekleyin ve kaynatın.
İçerisine, fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.
Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.
Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.
Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.
Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Sıcak servis edin.

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