Fırında lorlu köz patlıcan nasıl yapılır? Fırında lorlu köz patlıcan tarifi
Peynirlerin en hafifi loru kullanarak yapabileceğiniz enfes bir tarifimiz var: Fırında lorlu köz patlıcan. Lorla doldurulan köz patlıcanlar fırına veriliyor, ister makarna isterseniz de pilavla sunuma hazırlanıyor. Peki, fırında lorlu köz patlıcan nasıl yapılır? İşte, adım adım fırında lorlu köz patlıcan tarifi
FIRINDA LORLU KÖZ PATLICAN
4 adet patlıcan
2 adet orta boy domates
3 adet tatlı sivri biber
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
6 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı lor peyniri
YAPILIŞI:
Patlıcanlara bıçak yardımıyla 1-2 delik açın, fırının ızgarasında közleyin.
Patlıcanlar közlenirken domatesleri minik küpler halinde doğrayın. Biber ve sarımsağı da kıyın.
Doğranmış domates, biber ve sarımsağı bir kap içine alın, tuz ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın.
Közlenen patlıcanları botuna bıçak yardımıyla yarın ve içini çatal yardımıyla biraz ezin.
Hazırladığınız karışımı patlıcanların içine paylaştırın.
Üstüne lor peynirini paylaştırın ve tekrar zeytinyağı gezdirin.
Lor peyniri kızarmaya başlayınca fırından alın, sıcak ya da ılık olarak servis yapın.