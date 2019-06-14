Fırında kuzu kol tarifi

Çok sayıda kişi önyargılı olsa da kuzu eti mutfağımızın geleneksel malzemelerinden biri ve doğru şekilde pişirildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Bunların başında da kuzu kolla yapılan tandır geliyor. Tandır deyince “Kuyu mu kazacağız?” diye düşünmeyin. Fırında da çok nefis kuzu kol tandır yapabilirsiniz. İşte nefis tarifimiz…
Kuzu etinin üzerini bıçakla çizin.
Tuz ve karabiberi karıştırıp etin her yerine masaj yaparak yedirin.
Patatesleri fırçayla iyice yıkayın ve soymadan ikiye bölün.
Havuçları soyup parmak boyunda doğrayın.
Etin sığabileceği büyüklükte bir fırın kabına patatesleri, havuçları, biberiyeleri ve bütün haldeki sarımsağı yerleştirin.
Sebzeleri tuz, karabiber ve zeytinyağı karışımıyla tatlandırın.
Eti sebzelerin üzerine yerleştirin.
Kürdanların bir ucuna havuç parçaları saplayın, diğer ucunu ete batırın.
Kabın her yerini alüminyum folyoyla kaplayın. Havuçlu kürdanlar sayesinde folyo ete değmeyecek ve hava akışı sağlanacak.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verip 2,5 saat kadar pişirin. Bu sürenin sonunda etler kemikten ayrılacak hale gelecektir.
Bu sürenin sonunda folyoyu etin üzerinden alın.
Havuçlu kürdanları çıkarıp etin üzerine ufak tereyağı parçaları yerleştirin.
Yeniden fırına verip kızarması için 20 dakika daha pişirin. Kuzu tandırınız hazır, afiyet olsun!