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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Fırında kuzu kol tarifi
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Fırında kuzu kol tarifi

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Fırında kuzu kol tarifi

Çok sayıda kişi önyargılı olsa da kuzu eti mutfağımızın geleneksel malzemelerinden biri ve doğru şekilde pişirildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Bunların başında da kuzu kolla yapılan tandır geliyor. Tandır deyince “Kuyu mu kazacağız?” diye düşünmeyin. Fırında da çok nefis kuzu kol tandır yapabilirsiniz. İşte nefis tarifimiz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet kemikli kuzu kol
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 baş sarımsak
  • 1 kilogram küçük boy taze patates
  • 2-3 dal biberiye
  • 1 kilogram havuç
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Kuzu etinin üzerini bıçakla çizin.

Tuz ve karabiberi karıştırıp etin her yerine masaj yaparak yedirin.

Patatesleri fırçayla iyice yıkayın ve soymadan ikiye bölün.

Havuçları soyup parmak boyunda doğrayın.

Etin sığabileceği büyüklükte bir fırın kabına patatesleri, havuçları, biberiyeleri ve bütün haldeki sarımsağı yerleştirin.

Sebzeleri tuz, karabiber ve zeytinyağı karışımıyla tatlandırın.

Eti sebzelerin üzerine yerleştirin.

Kürdanların bir ucuna havuç parçaları saplayın, diğer ucunu ete batırın.

Kabın her yerini alüminyum folyoyla kaplayın. Havuçlu kürdanlar sayesinde folyo ete değmeyecek ve hava akışı sağlanacak.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip 2,5 saat kadar pişirin. Bu sürenin sonunda etler kemikten ayrılacak hale gelecektir.

Bu sürenin sonunda folyoyu etin üzerinden alın.

Havuçlu kürdanları çıkarıp etin üzerine ufak tereyağı parçaları yerleştirin.

Yeniden fırına verip kızarması için 20 dakika daha pişirin. Kuzu tandırınız hazır, afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
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