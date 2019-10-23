Fırında kuzu karski tarifi

Son dönemde özellikle televizyon programlarında çok sık karşımıza çıkan bir yemek kuzu karski. Etin en yumuşak, en lezzetli kısımlarından biri olan kuzu karski birkaç ufak baharat ilavesiyle çok lezzetli bir yemeğe dönüşür. Kuzunun sırtından elde edilen karskiyi biz bu kez fırında pişirdik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz fırında kuzu karski tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Dilimlenmiş karskiyi kekik, karabiber, pul biber ve zeytinyağı ile marine edin.
Etleri tepsiye yerleştirip 1 su bardağı su ilave edin.
Tepsinin üzerini alüminyum folyoyla kapatın.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve etleri 1,5 saat boyunca pişirin.
Bu esnada sebzeleri iri iri doğrayıp yine baharatlar, tuz ve zeytinyağı ile marine edin.
Etler pişince tepsinin üzerinden folyoyu alıp etleri de tuzlayın.
Sebzeleri etin üzerine yayıp 1 su bardağı daha su ekleyin.
Tepsiyi yeniden fırına verin.
Patateslerin kızarmasına yakın sebzeleri tepsiden alın.
Yemeğinizi 10 dakika daha pişirip fırından çıkarın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun…