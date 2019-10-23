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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Fırında kuzu karski tarifi
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Fırında kuzu karski tarifi

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Fırında kuzu karski tarifi

Son dönemde özellikle televizyon programlarında çok sık karşımıza çıkan bir yemek kuzu karski. Etin en yumuşak, en lezzetli kısımlarından biri olan kuzu karski birkaç ufak baharat ilavesiyle çok lezzetli bir yemeğe dönüşür. Kuzunun sırtından elde edilen karskiyi biz bu kez fırında pişirdik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz fırında kuzu karski tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kuzu karski
  • 2 adet kuru soğan
  • 6 adet patates
  • 6 adet yeşil biber
  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşık zeytinyağı
  • Kekik
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

Hazırlanışı

Dilimlenmiş karskiyi kekik, karabiber, pul biber ve zeytinyağı ile marine edin.

Etleri tepsiye yerleştirip 1 su bardağı su ilave edin.

Tepsinin üzerini alüminyum folyoyla kapatın.

Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve etleri 1,5 saat boyunca pişirin.

Bu esnada sebzeleri iri iri doğrayıp yine baharatlar, tuz ve zeytinyağı ile marine edin.

Etler pişince tepsinin üzerinden folyoyu alıp etleri de tuzlayın.

Sebzeleri etin üzerine yayıp 1 su bardağı daha su ekleyin.

Tepsiyi yeniden fırına verin.

Patateslerin kızarmasına yakın sebzeleri tepsiden alın.

Yemeğinizi 10 dakika daha pişirip fırından çıkarın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: iStock
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