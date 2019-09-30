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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.09.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Fırında köfteli patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında köfteli patlıcan tarifi

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Fırında köfteli patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında köfteli patlıcan tarifi

Patlıcan yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor, sıradan patlıcan yemeklerinden sıkılanlar için enfes bir önerimiz var: Fırında köfteli patlıcan kebabı. Yuvarlak dilimlenen patlıcanlar, harcıyla lezzetlenen köftelerle buluşuyor. Bir patlıcan bir köfte şeklinde doldurulan tepsinin üzeri domates ve biberlerle süsleniyor, fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişiyor. İşte, Fırında köfteli patlıcan kebabı tarifi

FIRINDA KÖFTELİ PATLICAN KEBABI

400 gr kıyma
3 adet orta boy patlıcan
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy domates
3-4 adet sivri ya da çarliston biber
1 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Sosu İçin:
1 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Patlıcanları, domatesleri ve biberleri doğrayın.
Patlıcanları tuzlu suya alın.
Soğanı rendeleyin, sarımsağı ezin ve yoğurma kabına aldığınız kıymaya ekleyin.
Baharatları da ekleyerek 5-6 dakika kadar yoğurun.
Patlıcanları süzün ve kurulayın.
Kıymadan parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak fırın kabına 1 parça patlıcan 1 adet köfte şeklinde dizin.
Domates ve biberi dizdiğiniz köfte ve patlıcanın üstüne koyun.
Sosu için domatesi rendeleyin, salçayı ekleyin.
Sıcak su, sıvı yağ, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın ve patlıcanların üstüne gezidirin.
Fırın kabının üstüne yağlı kağıt kapatın, üstünü folyo ile hava almayacak şekilde kapatarak ve 200 derece önceden ısıttığınız fırında 15-20 dakika pişirin.
Sonra yemeğin üstünü açın, 10-15 dakika patlıcanlar ve köfteler kızarıncaya kadar pişirin ve servis yapın.

 

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