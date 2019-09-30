Fırında köfteli patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında köfteli patlıcan tarifi
Patlıcan yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor, sıradan patlıcan yemeklerinden sıkılanlar için enfes bir önerimiz var: Fırında köfteli patlıcan kebabı. Yuvarlak dilimlenen patlıcanlar, harcıyla lezzetlenen köftelerle buluşuyor. Bir patlıcan bir köfte şeklinde doldurulan tepsinin üzeri domates ve biberlerle süsleniyor, fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişiyor. İşte, Fırında köfteli patlıcan kebabı tarifi
FIRINDA KÖFTELİ PATLICAN KEBABI
400 gr kıyma
3 adet orta boy patlıcan
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy domates
3-4 adet sivri ya da çarliston biber
1 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Sosu İçin:
1 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI:
Patlıcanları, domatesleri ve biberleri doğrayın.
Patlıcanları tuzlu suya alın.
Soğanı rendeleyin, sarımsağı ezin ve yoğurma kabına aldığınız kıymaya ekleyin.
Baharatları da ekleyerek 5-6 dakika kadar yoğurun.
Patlıcanları süzün ve kurulayın.
Kıymadan parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak fırın kabına 1 parça patlıcan 1 adet köfte şeklinde dizin.
Domates ve biberi dizdiğiniz köfte ve patlıcanın üstüne koyun.
Sosu için domatesi rendeleyin, salçayı ekleyin.
Sıcak su, sıvı yağ, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın ve patlıcanların üstüne gezidirin.
Fırın kabının üstüne yağlı kağıt kapatın, üstünü folyo ile hava almayacak şekilde kapatarak ve 200 derece önceden ısıttığınız fırında 15-20 dakika pişirin.
Sonra yemeğin üstünü açın, 10-15 dakika patlıcanlar ve köfteler kızarıncaya kadar pişirin ve servis yapın.