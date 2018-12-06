Fırında kestane nasıl yapılır? İşte tarifi
Fırında kestane nasıl yapılır sorusunun yanıtı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan kestane, soğuk havalarda sokakları süslemeye devam ediyor. Evinde kestane pişirmek isteyen vatandaşlar ise fırında kestane tarifini merak ediyor. Peki, fırında kestane nasıl yapılır? İşte tarifi.
Kestane sezonunun gelmesiyle birlikte binlerce vatandaş evlerine kestane depolamaya başladı. Soğuk havalarda sokakların vazgeçilmez yiyeceği olarak bilinen kestane, fırında da oldukça lezzetli ve güzel oluyor. Peki, fırında kestane nasıl yapılır? İşte tarifi.
Malzemeler
500 gram kestane
1 litre su
1 tatlı kaşığı tuz
Fırında kestane nasıl yapılır?
Bol suda yıkadığınız kestanelerin üzerini keskin bir bıçak yardımıyla hafifçe çizin.
İçme suyunu tuzla karıştırın. Kabuğunu çizdiğiniz kestaneleri 1 saat kadar tuzlu suda bekletin.
Bu sürenin sonunda fazla suyunu süzdürdüğünüz kestaneleri fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kabukları açılıp renk alana kadar kızartın.
Dikkatli bir şekilde kabuklarını soyduğunuz kestaneleri çok fazla bekletmeden taze taze servis edin.
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