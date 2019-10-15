Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kışın en sevilen sebzesi karnabaharlı yapılan bir tarif derledik: Fırında karnabaharlı tavuk but. Karnabaharın dışında bezelye ve brokolinin de içerisinde yer aldığı fırında karnabaharlı tavuk yemeğini gelişim aşamasında olan çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Peki, fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?
FIRINDA KARNABAHARLI TAVUK BUT
4 adet adet piliç but
4 büyük patates
500 gram konserve bezelye
1 avuç karnabahar
1 avuç brokoli
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı Kekik
1 çay kaşığı Tuz
6 yemek kaşığı Zeytinyağı
3-4 yemek kaşığı domates salçası
YAPILIŞI:
Butların derilerini tamamen soyun ve yıkayın.
Patatesler iri elma dilimi şeklinde doğrayın.
Fırına dayanıklı geniş bir cam tepsiye butları ve patatesleri dizin, bezelyeleri serpin.
Salçaya tüm baharatları ekleyin, 1 su bardağı su ile seyrelterek yemeğin üzerine dökün.
Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.