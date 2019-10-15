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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

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Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kışın en sevilen sebzesi karnabaharlı yapılan bir tarif derledik: Fırında karnabaharlı tavuk but. Karnabaharın dışında bezelye ve brokolinin de içerisinde yer aldığı fırında karnabaharlı tavuk yemeğini gelişim aşamasında olan çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Peki, fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

FIRINDA KARNABAHARLI TAVUK BUT

4 adet adet piliç but
4 büyük patates
500 gram konserve bezelye
1 avuç karnabahar
1 avuç brokoli
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı Kekik
1 çay kaşığı Tuz
6 yemek kaşığı Zeytinyağı
3-4 yemek kaşığı domates salçası

YAPILIŞI:

Butların derilerini tamamen soyun ve yıkayın.
Patatesler iri elma dilimi şeklinde doğrayın.
Fırına dayanıklı geniş bir cam tepsiye butları ve patatesleri dizin, bezelyeleri serpin.
Salçaya tüm baharatları ekleyin, 1 su bardağı su ile seyrelterek yemeğin üzerine dökün.
Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

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