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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.12.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Fırında hindi nasıl pişirilir? İşte fırında hindi pişirmenin püf noktaları

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Fırında hindi nasıl pişirilir? İşte fırında hindi pişirmenin püf noktaları

Yılbaşına artık günler değil saatler kaldı desek yeridir ve hazırlıklar son hızla sürüyor. Özellikle yılbaşı gecesini evde geçirecekler için hoş bir yılbaşı sofrası kurmak ve lezzetli bir yılbaşı menüsü hazırlamak her şeyden önde geliyor. Bu menünün yıldızı elbette ki fırında nar gibi kızarmış, çıtır çıtır hindi olacak. Peki fırında hindi nasıl pişirilir? Dikkat etmeniz gereken püf noktalarını aşağıda tüm ayrıntılarıyla sıralıyoruz. O halde fırında hindi pişirmenin ipuçlarını arayanları böyle alalım…

Hindiyi temizlenmiş ve dondurulmuş halde satın alın. Hindi hazırlamaya geçmeden önce buzunun tamamen çözülmesini bekleyin. Üzerinde küçük tüyler olup olmadığını kontrol edin, varsa tütsüleyip iyice temizleyin. Hindinin içini ve dışını kanı tamamen arınana kadar bol suyla defalarca yıkayın. Ardından kağıt havluyla iyice kurulayın.

Temizlenen hindiyi marine etmeniz şart. Bu süreç yılbaşı hindisinin daha kısa sürede pişmesi, daha yumuşak olması ve derisinin nar gibi kızarması için gerekli. Hindinizi tamamı suyun içinde kalacak şekilde tuzlu suda bekleterek marine edebileceğiniz gibi baharatlardan bir sos da hazırlayabilirsiniz. Bunun için defne yaprağı gibi aromatik otlar ve tane karabiber gibi baharatlara zeytinyağı ile limon suyu ya da sirke gibi asitli bir malzeme ekleyip üzerini bolca suyla tamamlayın. Hindinizi bir gün boyunca bu yağlı ve baharatlı suda bekletin.

Hindiyi pişirirken de bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemelerden elde edeceğiniz sosu ete iyice yedirerek sürün. Bu da hem lezzet hem de görünüm açısından önemli bir adım. Bu da tamamsa pişirmeye geçebilirsiniz.

Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır
Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır?

Pişirirken fırınınızın ve tepsinizin uygun büyüklükte ve derinlikte olmasına dikkat edin. Hindinin üzerinde en az 10 santimetre boşluk kalmalı. Tepsiye yerleştirdiğiniz hindinin ayaklarını, mutfak ipi kullanarak birbirine bağlayın. Kanatlarına da çöp şişler batırıp gövdeye yapışmasını, pişerken havaya kalkmamasını sağlayın. Pişerken kurumasını önlemek için fırına vermeden önce her yerini alüminyum folyoyla iyice kapatın. Ancak alüminyum folyoyu son yarım saatte çıkarın ki hindinin derisi kızarıp çıtır çıtır olsun.

Hindinizi fırınınızın gücüne göre, 160-175 derecede pişirmeniz uygun olur. Bütün bir hindi bu sıcaklıkta 3-3,5 saat gibi bir sürede pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir.

Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır
Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

Hindiyi fırından çıkardıktan sonra servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirmeyi de unutmayın. Aksi takdirde hemen dilimlemeye başladığınızda etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar yaşanabilir. Fırına atmadan önce hindinizi önce derin bir tencerede haşlayıp suyunu yine çorba ya da pilav gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Haşlanmış hindi fırında daha kısa sürede pişecektir.

Hindiyi pişirdiğiniz tepsinin tabanına irice doğradığınız havuç, patates gibi sebzeler yerleştirebilir ya da hindiyi kestaneli iç pilavla doldurup hindi ile eşlikçilerinin aynı anda pişmesini sağlayabilirsiniz. Eğer içine pilav da koyacaksanız, pişme derecesini 175-180’e ayarlamanız, süreyi 30 dakika daha uzatmanız ve termometredeki sıcaklığın 80 dereceyi göstermesini beklemeniz gerektiğini unutmayın

Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır İşte tarifi ve püf noktaları
Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

Yılbaşı hindisi pişirirken çok işinize yaratacak 6 ipucuYılbaşı hindisi, yılbaşı menüsü içinde olmazsa olmaz. Peki yılbaşı hindisi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hangi püf noktaları yılbaşı hindisinin daha lezzetli olmasını ve çıtır çıtır kızarmasını sağlar? İşte tüm bilmeniz gerekenler...
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