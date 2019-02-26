Fırında helva tarifi

Fırınlanmış sıcak tahin helvası özellikle balık yemeklerinin ardından sofralara çok yakışan enfes bir tatlıdır. Klasik tahin helvasından daha akışkan bir kıvamı olan bu tatlının yapılışı da çok kolay. İçine ekleyeceğiniz sütle de lezzeti katlanan fırınlanmış tahin helvasını mutlaka deneyin.
Helvayı küp küp doğrayın.
Üzerine sütü, tereyağını ve limon suyunu ekleyin.
Çatalla ya da el blender’ıyla ezin.
Karışımı güveçlere ya da ısıya dayanıklı kaplara bölüştürün.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtın. Güveçleri fırına verin.
Üstleri kızarınca tatlınız hazırdır. Soğumadan servis yapın.