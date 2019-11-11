Barbun, pembe rengi ve bembeyaz etiyle Ege’nin en güzel balıklarından biridir. Başka denizlerde de yaşar ama buradakinin lezzeti bambaşkadır. Genellikle kızartma olarak karşımıza çıkan barbun aslında fırında da çok lezzetli olur. Sizin için nefis bir fırında barbun tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Barbunları bol suda yıkayıp sularını süzün.
Balıkları tuzlayıp kısa bir süre bekletin.
Arpacık soğanları soyup ufak ufak doğrayın.
Sarımsakları soyun ancak doğramayın.
Biberiyeleri ayıklayın.
Balıkların üzerine karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin.
Hepsini güzelce harmanlayın.
Tepsiye fırın kağıdı serip üzerine balıkları yerleştirin.
Sarımsakları ve soğanları da balıkların üzerine serpiştirin.
Domatesleri de soymadan dilimleyip balıkların aralarına dizin.
Ayıkladığınız biberiyeyi de balıkların üzerine dağıtın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Tepsiyi fırına verip balıkları 35 dakika kadar pişirin.
Sıcak servis yapın, afiyet olsun…