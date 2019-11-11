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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Fırında barbun tarifi
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Fırında barbun tarifi

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Fırında barbun tarifi

Barbun, pembe rengi ve bembeyaz etiyle Ege’nin en güzel balıklarından biridir. Başka denizlerde de yaşar ama buradakinin lezzeti bambaşkadır. Genellikle kızartma olarak karşımıza çıkan barbun aslında fırında da çok lezzetli olur. Sizin için nefis bir fırında barbun tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram barbun balığı
  • 10 adet arpacık soğan
  • 10 diş sarımsak
  • 4 adet domates
  • 2 dal biberiye
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Barbunları bol suda yıkayıp sularını süzün.

Balıkları tuzlayıp kısa bir süre bekletin.

Arpacık soğanları soyup ufak ufak doğrayın.

Sarımsakları soyun ancak doğramayın.

Biberiyeleri ayıklayın.

Balıkların üzerine karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin.

Hepsini güzelce harmanlayın.

Tepsiye fırın kağıdı serip üzerine balıkları yerleştirin.

Sarımsakları ve soğanları da balıkların üzerine serpiştirin.

Domatesleri de soymadan dilimleyip balıkların aralarına dizin.

Ayıkladığınız biberiyeyi de balıkların üzerine dağıtın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırına verip balıkları 35 dakika kadar pişirin.

Sıcak servis yapın, afiyet olsun…

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: iStock
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