Firik pilavı tarifi

Nohutları 8-10 saat önceden bol suda ıslatın.

Yemeği pişireceğiniz zaman eti nohutlarla birlikte düdüklü tencereye alın ve kapağını kapatmadan haşlamaya başlayın.

Suyun üzerinde biriken köpükleri kevgirle topladıktan sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatın.

Tencerenin buharı çıkmaya başladığında ocağı kısıp etleri yarım saat daha pişirin.

Bu sürenin sonunda tencereyi ocaktan alıp soğumasını bekledikten sonra kapağı açın.

Eti tencereden alıp kemiklerinden ayırın.

Nohudun suyunu süzün ve ayrı bir tabağa alın. İçinde kemik parçası kalmamasına dikkat edin.

Pilavı pişireceğiniz tencereye toplam 8 su bardağı olacak şekilde su ve et suyunu doldurun.

Kaynamaya başlayan pilav suyuna firik, bulgur ve haşlanmış nohudu ekleyin.

Tuz ve kırmızı biber de ekleyip önce yüksek sonra kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin. (Kıvamını arada kontrol ederek gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz.)

Bu esnada tereyağının yarısını tavada kızdırın.

İçine karabiberi ekleyip birkaç kez çevirdikten sonra ocaktan aldığınız pilava ekleyin.

Pilav kısa bir süre dinlenirken kalan tereyağını tavada kızdırıp haşladığınız etleri bu yağda tuz ve karabiber ilavesiyle soteleyin.

Etleri servis tabağına aldığınız pilavın üzerine yerleştirin.

Ayran ve marul salatasıyla servis edin. Afiyet olsun…