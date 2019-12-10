Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır? Firik pilavı tarifi

Popülerliği her geçen gün artan firik, buğdayın olgunlaşıp kurumadan önceki safhasından elde edilen bir üründür. Makine yardımıyla buğdayların taze başak kısımları sökülerek ilk işlemi yapılan firik, daha sonra çemberi andıran metal aparatlarda el yordamıyla çevrilerek odun ateşinde ütülüyor. Ütüldüğü için yanan sapın çıkardığı duman ise firiğe hoş kokulu ayrı bir aroma veriyor. Gevrek bir yapıya sahip olan firik, aroması nedeniyle isli bulgur olarak da bilinir.

UNESCO'nun gastronomi alanında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil ettiği Hatay, sahip olduğu bin bir lezzetinin yanı sıra meşakkatli süreçlerden geçirilerek üretilen firikle de sofralara renk katıyor. Yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, özellikle pilavıyla biliniyor. Peki, Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır? İşte adım adım firik pilavı tarifi...

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