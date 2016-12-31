Fine dining* bitmedi, biten kasıntılık

Massimo Bottura, Changa gibi ‘fine dining’ (yüksek mutfak) olarak bilinen yerler ardı ardına kapanıyor. Fine dining öldü mü?

- Katılmıyorum, yok öyle bir şey. Fine dining nedir? Dünyanın en ünlü restoranı Noma’ya gittiğin zaman fine dining mi? Örtü yok, papyonlu siyah yelekli garson yok, yöneticisinin kravatı yok. Dövmeli-piercing’li aşçılar yemeğini getiriyor. Ama fine dining’in en uç noktası. Fine dining bitmedi, bitmeyecek de. Biten kasıntılık!

Mutfağımız ne kadar ‘yerli ve milli’? Durum iyiye mi, kötüye mi gidiyor?

- Eskiden yabancı yemekler havalıydı. Ona değer verilirdi. Şimdi yerele kayış var. Bu dönüşüm çok sevindirici. Zamanla oturacak yerine.

Yeme-içmede yılın sağlık trendi ne?

- Rekabetten dolayı porsiyonlar, gittikçe büyüdü. Bu kadar çok yemeğe ihtiyacımız olduğu için değil, müşteri çekebilmek için. Şimdi tam tersi. Bütün dünyada porsiyonlar küçülüyor. Çünkü fazla yiyoruz, fazla içiyoruz. Ne gereği var tabakta bu kadar büyük parça bir etin? Oysa ‘az ye, iyi ye’ olmalı düsturumuz. Oraya doğru da gidiyor hızla.

* Yüksek mutfak

CANLI MÜZİK DE ARNAVUTKÖY DE POPÜLARİTESİNİ YİTİRECEK

Kelebek Yazarı Onur Baştürk

* İstanbul üçüncü dalga kahvecilerden, kahve festivaline takılan havalı tiplerden geçilmiyor olabilir. Anadolu şehirlerinde kahveci mekânları başka zorunluluktan yükselişte: Alkol ruhsatı almak zor ve bu mekânların müdavimi olan öğrenciler ucuza sosyalleşebiliyor saatlerce. Dolayısıyla kendine özgü, yerli Anadolu kahvecileri pıtrak gibi çoğalmaya devam edecek.

* Huqqa 2016’da Emirgan’a, hatta Bodrum’a kadar uzanmıştı. 2017’de ona rakip Fahham geliyor. Yine Kuruçeşme’de aynı hatta. Lüks nargileci deyip geçmeyin, buralar aynı zamanda muhafazakar burjuvazinin görme-görülme yeri. Reina yaz başı gidince oraya da bu tarz bir yer açılırsa şaşırmayın. Olay bu, dönem bu.

* Kolektif, Workinton gibi ortam yaşam ve çalışma alanları çok büyüdü serpildi. 2017’de daha niş modeller geliyor. Bomontiada’daki Maker, tasarımcıları bir araya getiren Atölye ya da birey ve kurumları bir araya getiren Impact Hub gibi.

* Dirimart, Gaia ve Murat Plevneli galerisi sonrası patlamayı bekleyen Dolapdere’de süpriz bir restoran açılacak. Koç Müzesi’nin 2017’de açılmasıysa şimdilik zor görünüyor.

* Gece hayatında krizden çıkmanın en kolay yolu olarak görülen canlı müzik 2017’nin ilk aylarından sonra hızını kaybedecek. Kokteyl barlar, organiğe önem veren yeni nesil küçük lokantalar çoğalacak.

* Yeni açılan birkaç mekândan sonra Arnavutköy popüleritesini yitirecek. Cem Mirap’ın bir projesi daha var, 2017’de bu sürprizle de karşılaşabiliriz.