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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Fındıklı şekerpare tarifi
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Fındıklı şekerpare tarifi

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Fındıklı şekerpare tarifi

En sevilen ve evde en kolay yapılabilen şerbetli tatlıların başında şekerpare gelir. Hele ki bir de fındıklı oldu mu o şekerpare tadından yenmez. Sizin için nefis bir fındıklı şekerpare tarifimiz var. Yiyenin ağzında dağılan bu şekerparenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Çok beğeneceğinize şimdiden eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağı
  • 1,5 çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Aldığı kadar un
  • Fındık

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Yumurtaları, tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini iyice karıştırın.

Vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.

Son olarak unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.

Üzerine birer fındık yerleştirip elinizle biraz bastırın.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

Üstü kızaran şekerparelerinizi fırından çıkarın.

Bu esnada su ve şekeri tencerede karıştırıp şerbeti pişirmeye başlayın.

Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyunu ilave edin.

5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra altını kapatıp ılınmaya bırakın.

Şerbeti tatlıların üzerine dökeceğiniz zaman ılık olmalı.

Tatlıların da ilk sıcaklığının geçmesini beklemelisiniz.

Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmadan çekmesini bekleyin.

Ardından dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Sadece iki malzemeyle: Muzlu glütensiz pankek
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Fotoğraf: Alamy
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