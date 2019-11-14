Fındıklı şekerpare tarifi

En sevilen ve evde en kolay yapılabilen şerbetli tatlıların başında şekerpare gelir. Hele ki bir de fındıklı oldu mu o şekerpare tadından yenmez. Sizin için nefis bir fındıklı şekerpare tarifimiz var. Yiyenin ağzında dağılan bu şekerparenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Çok beğeneceğinize şimdiden eminiz. Afiyet olsun…
Şerbeti için:
Yumurtaları, tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini iyice karıştırın.
Vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.
Son olarak unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.
Üzerine birer fındık yerleştirip elinizle biraz bastırın.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Üstü kızaran şekerparelerinizi fırından çıkarın.
Bu esnada su ve şekeri tencerede karıştırıp şerbeti pişirmeye başlayın.
Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyunu ilave edin.
5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra altını kapatıp ılınmaya bırakın.
Şerbeti tatlıların üzerine dökeceğiniz zaman ılık olmalı.
Tatlıların da ilk sıcaklığının geçmesini beklemelisiniz.
Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmadan çekmesini bekleyin.
Ardından dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.