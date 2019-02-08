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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
08.02.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Filtre kahve nasıl yapılır? Filtre kahvenin püf noktaları

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Filtre kahve nasıl yapılır? Filtre kahvenin püf noktaları

Kahve dünyanın neresine giderseniz gidin, insanların günlük tüketimlerinde çok önemli bir yeri olan bir içecek. Özellikle filtre kahvenin tüketimi son dönemde ülkemizde çok yaygın. Nefis kahveleriyle tanınan mekanların sayısı da günden güne artıyor. Ancak siz isterseniz bu mekanlarınkiyle yarışacak enfes kahveleri evinizde de yapabilirsiniz. İşte evde güzel filtre kahvesi yapmanın püf noktaları…

Güzel bir filtre kahve yapmak için en doğru yol, kaliteli bir kahve makinesine sahip olmaktır. Bu kahve makineleri çeşit çeşit kahve yapabilecek özelliktedir. Ancak kahve makineniz yok demek kahve yapamayacaksınız demek değil.

French press diye de bilinen çok uygun fiyatlı kahve demlikleri, kolayca filtre kahve yapabilmenize imkan sağlar. Arzu ederseniz doğrudan bardağın üzerine yerleştirilen ve damlama yöntemiyle kahve yapan porselen filtreleri de kullanabilirsiniz. Ancak bu filtrelerin içine bir de kağıt filtre yerleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Kahvenizin lezzetli olmasının bir diğer şartı da doğru ölçüde öğütülmüş olmasıdır. Kahvenizi çekirdeğinin lezzetini ve kavurmasını beğendiğiniz bir kahveciden öğütülmüş olarak alabileceğiniz gibi evde kendiniz kavurup öğütebilirsiniz de. Ancak ne olursa olsun kahvenin öğütme ölçüsünün pişirme tekniğine uygun olması şarttır. Aksi takdirde kahvenizden yeterince verim alamazsınız.

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Her gün milyonlarca insan içiyor ama bu gerçekleri çok az kişi biliyor
Her gün milyonlarca insan içiyor ama bu gerçekleri çok az kişi biliyor

Kahve ince, orta ya da kalın öğütülebilir. İnce öğütülmüş kahve için 15 saniye öğütme işlemi yapılması yeterlidir. İnce öğütülmüş kahve koni biçiminde filtresi olan kahve makineleri ya da espresso makineleri için uygundur. Orta öğütülmüş kahve için 8-10 saniye öğütme işlemi yapmak yeterlidir. Orta öğütülmüş kahve düz zeminli filtresi olan kahve makinelerine uygundur. Kalın öğütülmüş kahve ise 6 saniyede hazır olur. French press’te kalın öğütülmüş kahve kullanılır.

Kahvenizi yaparken kahve-su oranına da dikkat etmelisiniz. Kahvenizi ölçekle ölçmeniz her zaman işinize yarar. Fincan başına 6-8 gram kahve koymak yeterlidir. Suyu eklerken de çok kaynar vaziyette olmamasına dikkat edin. Kaynattığınız suyu 1-2 dakika soğuttuktan sonra kahvenin üzerine dökün. Aksi takdirde yağ asitleri buharlaşır ve kahvenizin tadını kaçırır.

Kahveye metal kaşık sokmamak da dikkat edilmesi gereken bir diğer püf noktasıdır.

Kahvenizin lezzetini çeşitlendirmek istiyorsanız içine sıcak süt, süt köpüğü, aroma verici şuruplar ekleyebilir ya da doğrudan aromalı kahvelerle de denemeler yapabilirsiniz.

İçtiğiniz kahvenin içinde ne olduğunu biliyor musunuz
İçtiğiniz kahvenin içinde ne olduğunu biliyor musunuz?

Türk kahvesi 101Türk kahvesi deyip geçmemek gerek, bir fincanın 40 yıl hatırı var...Türk kahvesi yaparken nelere dikkat edilmeli? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Türk kahvesi neden soğuk su ile yapılmalı? Bütün sorularınızın cevapları burada...
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