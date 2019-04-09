Fettuş salatası tarifi

Türkçede genellikle “fettuş” diye geçen ama zaman zaman fattoush, fetuş, fatuş ya da fattouche diye de karşımıza çıkabilen, Lübnan kökenli nefis bir salata bu. İçine semizotundan salatalığa çeşitli sebzeler eklenebiliyor ancak asıl özelliği çıtır çıtır pideleri. Fırından alacağınız taze lavaşla yaparsanız lezzeti katlanan fettuş salatasının tarifi hemen aşağıda…
Sosu için:
Lavaşları küçük üçgenler halinde doğrayıp büyük bir kaseye alın.
Üzerine zeytinyağı gezdirip tuz serpin ve güzelce harmanlayın.
Lavaşları geniş bir fırın tepsisine yayıp çıtır çıtır olana kadar 180 derecede fırınlayın.
Sosu için sumakları 4 çay kaşığı kadar ılık suya koyup 15 dakika kadar bekletin.
Ardından limon suyu, nar ekşisi, dövülmüş sarımsak, sirke ve kuru naneyi ekleyin.
Hızlıca karıştırarak yağını da azar azar ilave edin.
Tuzunu da ekleyip sosu bir kenara alın.
Tüm sebzeleri doğrayın ve büyük bir salata kasesinde karıştırın.
Sosu sebzelerin üzerine gezdirip karıştırın.
Ardından fırından çıkardığınız lavaşları da salatanıza ekleyip bir daha karıştırın.
Arzu ederseniz üzerine tuz ya da öğütülmüş sumak serpebilirsiniz.