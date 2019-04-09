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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Salata Tarifleri>Fettuş salatası tarifi
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Fettuş salatası tarifi

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Fettuş salatası tarifi

Türkçede genellikle “fettuş” diye geçen ama zaman zaman fattoush, fetuş, fatuş ya da fattouche diye de karşımıza çıkabilen, Lübnan kökenli nefis bir salata bu. İçine semizotundan salatalığa çeşitli sebzeler eklenebiliyor ancak asıl özelliği çıtır çıtır pideleri. Fırından alacağınız taze lavaşla yaparsanız lezzeti katlanan fettuş salatasının tarifi hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet taze lavaş
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • 3 adet domates
  • 500 gram salatalık
  • 6 adet taze soğan
  • 1 kök marul
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet semizotu
  • Çeyrek demet taze nane

Sosu için:

  • 4 çay kaşığı sumak
  • Limon suyu
  • Nar ekşisi
  • 2 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı beyaz sirke
  • Yarım çay kaşığı kuru nane
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Hazırlanışı

Lavaşları küçük üçgenler halinde doğrayıp büyük bir kaseye alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirip tuz serpin ve güzelce harmanlayın.

Lavaşları geniş bir fırın tepsisine yayıp çıtır çıtır olana kadar 180 derecede fırınlayın.

Sosu için sumakları 4 çay kaşığı kadar ılık suya koyup 15 dakika kadar bekletin.

Ardından limon suyu, nar ekşisi, dövülmüş sarımsak, sirke ve kuru naneyi ekleyin.

Hızlıca karıştırarak yağını da azar azar ilave edin.

Tuzunu da ekleyip sosu bir kenara alın.

Tüm sebzeleri doğrayın ve büyük bir salata kasesinde karıştırın.

Sosu sebzelerin üzerine gezdirip karıştırın.

Ardından fırından çıkardığınız lavaşları da salatanıza ekleyip bir daha karıştırın.

Arzu ederseniz üzerine tuz ya da öğütülmüş sumak serpebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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