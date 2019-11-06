Feselli tarifi

Ardahan'a özgü olan feselliyi ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama katmer dediğimizde nasıl bir şey olduğu aklınızda canlanacaktır. Feselli yaparken hamur açma işi sizi biraz yorabilir fakat yediğinizde buna dediğini anlayacaksınız. Özellikle kahvaltılarda yenen bu hamur işini yanında istediğiniz yiyecekle beraber tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...
Yağlamak için:
Derin bir kaba unu eleyip tuz, maya ve su ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurdan 3 tane beze ayırın. Bezeleri 5 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen bezeleri oklava yardımıyla açın.
Açtığınız hamurları aralarına erittiğiniz tereyağını sürerek üst üste dizin.
En son yufkayı da yağladıktan sonra yufkaları rulo şekilde sarın ve dilimleyin.
Bu dilimlerin her birini oklava yardımıyla genişçe açın.
Oklavanın ucuyla yağı iyice çeksin ve iyi pişsin diye delikler açın.
Hazırladığınız feselli hamurlarını fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.