Fener kavurma tarifi

Soğanı iri olarak doğrayıp zeytinyağında soteleyin.



Biberleri de çekirdeklerini temizledikten sonra iri bir şekilde doğrayıp tavaya ekleyin.



Mantarların saplarını ayırın ve kalan yuvarlak kısmını 4'e bölün. Tavaya ekleyip soteleme işlemine devam edin.



Üzerine de tuz ve karabiberi ilave edin.



Sebzeler renk değiştirince balık suyunu ekleyip çektirin.



Daha sonra fener balığını tavaya ilave edin.

Balık da kavrulduktan sonra bir miktar daha balık suyu koyun.

Kekik ve toz chili biberini de ekleyip biraz suyu kalacak şekilde pişirin.

Afiyet olsun...