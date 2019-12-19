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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Fener kavurma tarifi
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Fener kavurma tarifi

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Fener kavurma tarifi

Yemek hazırlarken en büyük beklentimiz; kolay hazırlanması, lezzetli ve sağlıklı olmasıdır. Bu üç özelliğin bir arada olduğu fener balığını farklı bir şekilde denemek ister misiniz? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram fener balığı (kuşbaşı olarak hazırlanmış)
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet çarliston biberi
  • 10 adet mantar
  • Toz chili biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Kekik
  • Balık suyu

Hazırlanışı

Soğanı iri olarak doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

Biberleri de çekirdeklerini temizledikten sonra iri bir şekilde doğrayıp tavaya ekleyin.

Mantarların saplarını ayırın ve kalan yuvarlak kısmını 4'e bölün. Tavaya ekleyip soteleme işlemine devam edin.

Üzerine de tuz ve karabiberi ilave edin.

Sebzeler renk değiştirince balık suyunu ekleyip çektirin.

Daha sonra fener balığını tavaya ilave edin.

Balık da kavrulduktan sonra bir miktar daha balık suyu koyun.

Kekik ve toz chili biberini de ekleyip biraz suyu kalacak şekilde pişirin.

Afiyet olsun...

Fırında Kıtır Balık | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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