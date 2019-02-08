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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Fellah köftesi
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Fellah köftesi

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Fellah köftesi

Fellah köftesi Malatya mutfağına ait olmakla birlikte, Anadolu'nun farklı yerlerinde de ufak farklılıklarla karşımıza çıkan bir lezzet. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Vejetaryenlerin de zevkle tüketecekleri fellah köftesinin tarifi hemen aşağıda...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 bardak sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım su bardağı irmik

Domates sosu için:

  • 4 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 4 adet orta boy domates

Üzeri için:

  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Bulgurun şişip yumuşaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın.

Bu esnada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın.

Yumuşayan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları koyup yoğurun.

Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin.

Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin.

Hazırladığınız köfteleri kaynayan suya atın. Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun.

Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayın.

Üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun. Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın.

Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, daha sonra üzerine köfteleri dizin.

Kalan sosu da en üste döktükten sonra doğranmış maydanozları serpip servis yapın.

Köftelerinizi şekillendirdikten sonra kısa bir süre sıcak suda şok haşlama yaptıktan sonra buzlukta dondurabilirsiniz.

Yiyeceğiniz zaman buzluktan çıkarıp kaynar suya atmanız ve iyice pişince sosunu eklemeniz yeterli olacaktır.

Fotoğraf: Alamy
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