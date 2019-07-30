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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Faydaları saymakla bitmiyor: Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

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Faydaları saymakla bitmiyor: Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Osmanlı şerbetleri denilince ilk akla gelenlerden biri de demirhindi şerbeti oluyor. Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan demirhindi şerbetlere tat vermesinin yanı sıra şifasıyla da rağbet görüyor. Susuzluğu kesmesi, mide bulantısı, ateş ve iç sıkıntısına iyi gelmesiyle tarihte ünlüdür. Peki, demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Afrika kökenli olan demirhindi, bütün tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen bir bitki türüdür. Pek çok bitki türü gibi demirhindinin faydaları saymakla bitmez ancak en önemlisi kan yapar, enerji verir, bağırsak sorunlarını çözer. Çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunur. Bu mucizevi bitkinin de içerisine dahil olduğu ve ismini verdiği demirhindi şerbeti, Osmanlı Mutfağının 600 yıllık geçmişi olan en bilinen şerbetidir.

Malzemeler

100 gr. demirhindi
1 litre su (5 su bardağı)
2 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
Yarım su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı bal
2 dal adaçayı
1 tutam ıhlamur
1 baş zencefil

Hazırlanışı

Kabuklarını temizlediğiniz demirhindileri tencereye alın.
Üzerine 1 litre suyu koyun ve bir gece bekletin.
Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın.
1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Şerbeti soğuduktan sonra süzün ve buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra sunun.

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