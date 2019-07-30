Faydaları saymakla bitmiyor: Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Osmanlı şerbetleri denilince ilk akla gelenlerden biri de demirhindi şerbeti oluyor. Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan demirhindi şerbetlere tat vermesinin yanı sıra şifasıyla da rağbet görüyor. Susuzluğu kesmesi, mide bulantısı, ateş ve iç sıkıntısına iyi gelmesiyle tarihte ünlüdür. Peki, demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Afrika kökenli olan demirhindi, bütün tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen bir bitki türüdür. Pek çok bitki türü gibi demirhindinin faydaları saymakla bitmez ancak en önemlisi kan yapar, enerji verir, bağırsak sorunlarını çözer. Çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunur. Bu mucizevi bitkinin de içerisine dahil olduğu ve ismini verdiği demirhindi şerbeti, Osmanlı Mutfağının 600 yıllık geçmişi olan en bilinen şerbetidir.
Malzemeler
100 gr. demirhindi
1 litre su (5 su bardağı)
2 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
Yarım su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı bal
2 dal adaçayı
1 tutam ıhlamur
1 baş zencefil
Hazırlanışı
Kabuklarını temizlediğiniz demirhindileri tencereye alın.
Üzerine 1 litre suyu koyun ve bir gece bekletin.
Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın.
1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Şerbeti soğuduktan sonra süzün ve buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra sunun.