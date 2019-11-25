Fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi
Fava, Türk mutfağının en lezzetli zeytinyağı mezelerinden biri olarak sofralarımızda yer buluyor. Özellikle bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi baklagillerle hazırlanan fava, doyurucu olmasının yanında protein bakımdan da oldukça zengin. Favayı sizler de ilk kez yapacaksanız, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi.
Ege’de sofraların olmazsa olmazlarından olan fava, ana yemeklerin yanında meze olarak servis ediliyor. Bu lezzeti ilk kez deneyeceksiniz en kolay fava tarifini haberimiz de bulabilirsiniz. İşte, fava yapımı ve malzeme listesi...
Malzemeler
250 gram kuru bakla
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tutam dereotu
1 tatlı kaşığı tuz
500 mililitre su
Üzeri için:
Dereotu
1 adet kırmızı soğan
Zeytinyağı
Hazırlanışı
Kuru baklayı yıkayın ve tencereye aktarın.
Baklaların üzerini örtecek kadar su koyup bir tatlı kaşığı tuz ilave edin.
Kısık ateşte pişirin.
Baklalar suyu çektikçe azar azar su ilave edin.
Yumuşak ve koyu bir kıvama gelince ocağın altını kapatıp orta boy dikdörtgen kaba dökün.
Önce oda sıcaklığına getirin, ardından buzdolabına alıp kıvam alıncaya kadar 1-2 saat dinlendirin.
Dolaptan çıkan favayı, dereotu, kırmızı soğan ve zeytinyağı ile servis edin. Afiyet olsun…