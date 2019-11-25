Fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriFava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi
GeriMutfak Tüyoları Fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
25.11.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi

Fava, Türk mutfağının en lezzetli zeytinyağı mezelerinden biri olarak sofralarımızda yer buluyor. Özellikle bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi baklagillerle hazırlanan fava, doyurucu olmasının yanında protein bakımdan da oldukça zengin. Favayı sizler de ilk kez yapacaksanız, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, fava nedir nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik fava tarifi.

Ege’de sofraların olmazsa olmazlarından olan fava, ana yemeklerin yanında meze olarak servis ediliyor. Bu lezzeti ilk kez deneyeceksiniz en kolay fava tarifini haberimiz de bulabilirsiniz. İşte, fava yapımı ve malzeme listesi...

Malzemeler

250 gram kuru bakla
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tutam dereotu
1 tatlı kaşığı tuz
500 mililitre su

Üzeri için:

Dereotu
1 adet kırmızı soğan
Zeytinyağı

Hazırlanışı

Kuru baklayı yıkayın ve tencereye aktarın.

Baklaların üzerini örtecek kadar su koyup bir tatlı kaşığı tuz ilave edin.

Kısık ateşte pişirin.

Baklalar suyu çektikçe azar azar su ilave edin.

Yumuşak ve koyu bir kıvama gelince ocağın altını kapatıp orta boy dikdörtgen kaba dökün.

Önce oda sıcaklığına getirin, ardından buzdolabına alıp kıvam alıncaya kadar 1-2 saat dinlendirin.

Dolaptan çıkan favayı, dereotu, kırmızı soğan ve zeytinyağı ile servis edin. Afiyet olsun…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi