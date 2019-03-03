‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir Haberleri‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor
GeriNerede Ne Yenir ‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Nerede Ne Yenir
İHA
03.03.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor

Adana'da Fatoş Arınç, köftecilik yapan babası vefat edince tezgahı devraldı ve 16 yıldır Adana'nın tarihi dokusuna yakın bir sokakta, eski bir minibüsün içerisinde baba mesleğini sürdürüyor. Müdavimleri tarafından 'Fatoş Abla' diye çağrılan Arınç'ın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor, yiyen bir daha bırakamıyor.

43 yaşındaki Fatoş Arınç, 15 yıldır baba mesleği olan köfteciliği, eski bir minibüsün içinde devam ettiriyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan Arınç'a, köftesinin müdavimi olan müşterileri 'Fatoş Abla' olarak hitap ediyor. Arınç, elleriyle yaptığı köfteleri her sabah açtığı minibüsünde sabah 08.00'den akşam saatlerine kadar müşterilerine sunuyor. Müşterileri Fatoş Abla'nın köftelerine bayıldıklarını ifade ediyor.

Fatoş Abla, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat ve Ulu Camii'ne de yakın olan Karasoku Mahallesi'nde köfteci minibüsüyle, Adana'nın kültürel dokusunu keşfetmek için tarihi mekanları gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirlere elleriyle hazırladığı köfte ve sucukları sunuyor. Köftesinin kokusunun tüm sokağı sardığı Fatoş abladan köfte yemek isteyen müşterileri, mesafe gözetmeksizin Karasoku Mahallesi'ndeki minibüsüne geliyor. 25 yıl köftecilik yapan babasını 2003 yılında kaybeden ve o günden beri köftecilik yapan Arınç, güzel sesiyle seslendirdiği şarkılar eşliğinde köftelerini pişiriyor.

‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor

Doğma-büyüme Adanalı olan Fatoş Arınç, köfteciliğe başlama hikayesini şöyle anlattı:

"Benden önce babam 25 yıl boyunca köftecilik yaptı. Sonrasında çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Çalışamayacak duruma gelince bizim de ihtiyacımız olduğu için 2003 yılında minibüsü ben devraldım. Köfteciliğe başladıktan 4 gün sonra da babamı kaybettik. O şekilde başladım ve tam 16 yıl oldu. İnşallah ayakta durabildiğim sürece de köfteciliğe devam edeceğim."

"KÖFTELERİM ANNE KÖFTESİ GİBİ"

İşlerin iyi gittiğini ve tamamen el yapımı köfte servis ettiği için tercih edildiğini ifade eden Arınç, "Herkes köftemi beğeniyor. Çünkü burada her şey el yapımı ve köftelerim de anne köftesi. Artık insanların Fatoş Abla'sı oldum. Küçük-büyük herkes beni bu şekilde çağırıyor. Bölge olarak da 'Eski Adana' diye tabir edilen, tarihi bir konumda köftecilik yapıyorum. Dolayısıyla buraya gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, gelmişken de benden köfte yiyorlar ve bayılıyorlar" diye konuştu.

‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor

Fatoş Abla'nın köftesine bağımlı olduğunu ifade eden Tahsin Yarman ise mesafe gözetmeksizin köfte yemeye geldiğini belirterek, "Müdavim demek az kalır. Ben 4 senedir Fatoş abladan köfte yiyorum ve artık neredeyse burada çalışacak kadar gelmeye başladım. Fatoş ablanın köftelerini sevmek az kalır, bayılıyorum. Adana'nın doğal dokusu da burada bulunuyor. İnsanlar buraya gelip hem Adana'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezebilir hem de Fatoş Abla'dan köfte yiyebilirler" dedi.

'Pizza Kralı'ndan gençlere tavsiyeler: 'Hakkı yaptıysa herkes yapabilir'Medyada ‘ABD’nin pizza kralı’ olarak tanınan Dünya Pizza Şampiyonu Hakkı Akdeniz’le bir araya geldik ve Hürriyet Lezizz’e özel çok keyifli bir sohbet yaptık. Akdeniz, evde pizza yapmak isteyenler için kritik püf noktalarından başarısının sırlarına birçok detayı sizin için anlattı. Videonun perde arkası Hürriyet Lezizz'de, link hemen aşağıda...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Ölmeden önce mutlaka yemeniz gereken tatlılar... Bir tanesi de Türkiye'de...

‘Fatoş Abla’nın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor

Bol fıstıklı, kaymaklı, dondurmalı... Böylesini hiç yemediniz

Kariyerini bıraktı tostçu oldu... Tanesi 30 TL'den günde 100 adet satıyor