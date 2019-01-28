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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: İHA Fotoğraflar: Alamy ve İHA
28.01.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Fatih Sultan Mehmet zamanından bir saray lezzeti: Kaymaklı ekmek kadayıfı

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Fatih Sultan Mehmet zamanından bir saray lezzeti: Kaymaklı ekmek kadayıfı

Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarından 'kaymaklı ekmek kadayıfı' lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. 

Üzerine konulan kaymak ile lezzetini adeta ikiye katlayan 'ekmek kadayıfı', özellikle kış aylarında fazlasıyla tercih ediliyor. Ekmek kadayıfı, Türkiyenin birçok şehrine ve komşu ülkelere de gönderiliyor. Afyonkarahisar’ın markası haline gelen kaymaklı ekmek kadayıfı şehirde bulunan üniversite öğrencileri tarafında da çokça tercih ediliyor. Afyonkarahisar’da kaymaklı ekmek kadayıfı üretiminde 3’üncü kuşak olan Burak Can Köse, İstanbul’dan gelen kuru ekmek kadayıflarını imalathanelerinde hazırlayıp sipariş üzerine tekrar İstanbul’a geri gönderdiklerini belirtti. 

"SARAYDAN ÇIKMA BİR TATLI"

Yaklaşık 60 yıldır tatlı üretimi yapan Hidayet Korkmaz, kış aylarında kaymaklı ekmek kadayıfına ilginin arttığını söyledi. Korkmaz "Kış aylarında daha çok satışımız oluyor. Yaz aylarında da ilimize gelen yabancılara satıyoruz. Daha çok dışarıdan gelen misafirlerimiz rağbet gösteriyor. Kış aylarında da yerli müşterilerimize veriyoruz. Bu tatlının sırrı saraydan çıkma. Fatih Sultan Mehmet zamanında saraylarda tüketilen bir tatlıdır. Ekmek kadayıfını biz kendimiz üretiyoruz. Kaymakla yendiği için ayrı bir lezzete sahip. Bizim kaymağımız da meşhurdur, kaymak civar köylerden kişilerden geliyor. Kaymakları seçerek en güzellerini alıyoruz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor” dedi.

Fatih Sultan Mehmet zamanından bir saray lezzeti: Kaymaklı ekmek kadayıfı


MALZEMESİ, PİŞİRME ŞEKLİ ÇOK ÖNEMLİ

Hidayet Korkmaz’ın torunu Burak Can Köse de dedesinden aldığı ilhamla kaymaklı ekmek kadayıfını müşterilerle buluşturmaya devam edeceğini söyledi. Köse şöyle konuştu: 

“Biz 3 nesildir ekmek kadayıfı işiyle uğraşıyoruz. Ben 3’üncü nesil olarak ekmek kadayıfı ve kaymağını müşterilerle buluşturuyorum. Ekmek kadayıfının İstanbul’dan kurusu geliyor. Biz de burada kendi imalathanemizde bunun şerbetleme işlemini yapıyoruz. Ekmek kadayıfında esas bizim özelliğimiz yüzde 100 şeker kullanmamızdır. Bu işi şu an daha farklı yollarla yapan birçok işletme var. Bu işten yüzde 100 şeker kullanılması çok önemlidir. Ekmek kadayıfının pişirilme şekli oranı çok farklı. Pişirme de farklı olduğu için bizim müşterimizin alışmış olduğu bir sistemle ekmek kadayıfı üretmeye devam etmekteyiz.”

"KAYMAK EKMEK KADAYIFINI DENGELİYOR" 

Ekmek kadayıfının kış aylarında daha lezzetle yenen bir tatlı olduğunu kaydeden Köse, “Ağır olması sebebiyle kaymaklı tüketiliyor. Kaymak ekmek kadayıfını dengeleyen, tamamlayan bir unsurdur. Afyonkarahisar’da meşhur olmasının sebebi de zaten kaymaktır. Kaymağın da güzel olmasının sebebi haşhaşın küspesini camışların yemesidir. Haşhaş Afyonkarahisar’da üretilen bir bitkidir. Bunun küspesini yiyen camış çok yağlı bir kaymak veriyor. Bu Afyon’da meşhur olmasının sebeplerinden bir tanesidir. İstanbul’da kurusu üretiliyor burada şerbetleniyor. Ne hikmetse buradan da İstanbul’a tekrar gönderiliyor” dedi.

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